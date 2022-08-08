"Манчестер Юнайтед" стартував в АПЛ з поразки

"Манчестер Юнайтед" з рахунком 1:2 програв "Брайтону" у матчі першого туру чемпіонату Англії з футболу. Зустріч відбулася у неділю, 7 серпня, на стадіоні "Олд Траффорд".

У складі "Брайтона" обидва м'ячі забив Паскаль Гросс (30-а та 39-а хвилини). На 68-й хвилині футболіст "Брайтона" Алексіс Макалістер відправив м'яч у власні ворота.

"Манчестер Юнайтед" провів перший офіційний матч під керівництвом нідерландського тренера Еріка тен Хага, який після попереднього сезону змінив Ральфа Рангніка. Тен Хаг раніше очолював амстердамський "Аякс". Манкуніанці за підсумками минулого чемпіонату посіли шосте місце.

Перші офіційні матчі за "Манчестер Юнайтед" провели захисник Лісандро Мартінес, який перейшов з "Аяксу", та півзахисник Крістіан Еріксен, який виступав за "Брентфорд". Португальський нападник Кріштіану Роналду не потрапив до стартового складу і вийшов на заміну на 53-й хвилині.

У наступному турі "Манчестер Юнайтед" 13 серпня на виїзді зіграє з "Брентфордом". "Брайтон" цього ж дня прийматиме "Ньюкасл".

В іншому матчі дня "Лестер" вдома зіграв унічию з "Брентфордом" з рахунком 2:2.

Нагадаємо, що польський форвард Роберт Левандовський забив перший м'яч за каталонську "Барселону".