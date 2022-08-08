Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
37.20
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
7 августа 22, 23:17
Левандовський забив перший м'яч за "Барселону"
Левандовський
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Польський форвард Роберт Левандовський забив перший м'яч за каталонську "Барселону".

Польський форвард Роберт Левандовський забив перший м'яч за каталонську "Барселону". Синьо-гранатові зустрічаються у товариському матчі з мексиканським клубом "УНАМ Пумас".

Після першого тайму "Барселона" веде з рахунком 4:0. Також за каталонців відзначилися Усман Дембеле та Педрі, який оформив дубль.

30 травня Левандовський оголосив про рішення залишити "Баварію" в літнє трансферне вікно. Контракт польського форварда з "Баварією" розрахований до літа 2023 року.

У складі мюнхенського клубу поляк провів 375 матчів, забив 344 голи та вісім разів ставав чемпіоном Німеччини. У 2020 році він виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. Минулого сезону німецької бундесліги Левандовський забив 35 м'ячів і став найкращим бомбардиром турніру.

Нагадаємо, що у квітні "Баварія" вдесяте поспіль стала чемпіоном Німеччини з футболу.
Podrobnosti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей