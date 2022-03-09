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Спорт
Футбол
8 марта 22, 22:45
ФИФА: Украина продолжит борьбу за чемпионат мира в июне
ФИФА
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Также принято решение в пользу наших друзей поляков: их сборной не будут искать соперника на замену России, Польша сразу сыграет в финале отбора
Сегодня в ФИФА приняли важное решение об отборочном турнире на чемпионат мира – 2022 в Катаре. Стало известно, когда проведет свои стыковые поединки сборная Украины, а также определена судьба матча сборной Польши, которая должна была играть против российской сборной.

Решение ФИФА:
 
✔️ Матч отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина перенесен на июнь (должен был пройти 24 марта). Точная дата пока неизвестна. Победитель нашей пары затем сыграет с победителем матча Уэльс – Австрия за право поехать на чемпионат мира в Катар.

✔️ Сборная Польши, которая должна была сыграть с Россией, проходит в следующий раунд автоматически. Полякам не будут искать нового соперника, они сыграют в финале отбора с победителем матча Швеция – Чехия. А российские орки, как известно, отстранены от всех турниров.

Также сегодня стало известно, что сильнейший футбольный чемпионат, Премьер-лига, отправит миллион фунтов для поддержки народа Украины и запретит показ матчей чемпионата в России.
 
Кроме того, Россию удалили даже из футбольного симулятора FIFA. Футболистов, клубы, сборную и стадионы страны-агрессора удаляют из компьютерных игр.

Источник: sport.segodnya.ua
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