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Спорт
Футбол
18 ноября 21, 09:30
Сборная Украины получила главного тренера
Александр Петраков
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В среду, 17 ноября, прошло заседание исполкома Украинской ассоциации футбола

В среду, 17 ноября, прошло заседание исполкома Украинской ассоциации футбола, был избран главный тренер национальной сборной страны. Им стал бывший исполняющий обязанности Александр Петраков.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Президент УАФ Андрей Павелко предложил Петракову должность на срок до 30 декабря 2022 года. Именно тогда завершается чемпионат мира в Катаре. В то же время новый главный тренер сборной имеет возможность продлить контракт до 30 июля 2024 года - на цикл отбора и финальной части Евро-2024.

За это время (пока Петраков был исполняющим обязанности - ред.) команда не проиграла ни одного матча свела к ничьей поединок против действующего чемпиона мира, сборной Франции, и завоевала две ключевые выездные победы над прямыми конкурентами - сборными Финляндии и Боснии, а также Герцеговины.

Ранее сообщали, что украинский футболист Артем Милевский официально заявил о завершении игровой карьеры.
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