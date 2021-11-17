Украина вырвала у боснийцев путевку в плей-офф отбора ЧМ

Сборная Украины в решающем туре отборочного цикла к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре одержала гостевую победу над Боснией и Герцеговиной - 2:0. Голы забили Александр Зинченко (58) и Артем Довбик (79).

Для выхода в стыковой турнир украинцам была необходима победа и проигрыш финнов в параллельном матче с Францией. Так и случилось: Франция выиграла у Финляндии 2:0.



