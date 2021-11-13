Сборная Финляндии на выезде обыграла Боснию

В субботу, 13-го ноября, состоялся поединок отборочного турнира чемпионата мира, в котором встретились сборные Боснии и Герцеговины и Финляндии. Матч прошел в Зенице на стадионе «Белино Поле». Матч, безусловно, был очень важный для Украины в свете борьбы за второе место в группе D.





Босния и Герцеговина владела инициативой на старте матча, Финляндия в основном оборонялась. На 25-й минуте гости заработали пенальти, который не реализовал Пукки. Впрочем, через 4 минуты финны все же забили гол, снова в центре внимания был Пукки, после прострела которого Форсс корпусом отправил мяч в сетку ворот Шехича. На 37-й минуте Райтала грубо сыграл против Колашинаца и оставил свою команду в меньшинстве. Босния преимуществом в первом тайме не воспользовалась.





На старте второго тайма команды обменялись опасными моментами, а на 51-й минуте финны уже в меньшинстве забили второй гол: Пукки у правой штанги выцарапал мяч, скинул его Хямялайнену, тот пяткой отдал под удар Лоду, который мощно выстрелил без шансов для Шехича. На 69-й минуте боснийцы сократили отставание, когда в касание после подачи со штрафного эффектно сыграл вышедший на замену Менало. Фины ответили быстро, уже через четыре минуты так же в касание после стандарта переправил мяч в ворота Боснии О'Шонесси.





Боснийцы пытались отыграться в остаток времени, но финны здорово оборонялись и победный счет удержали. После этого матча Босния и Герцеговина потеряла все шансы на вторую строчку в таблице, теперь основная борьба за выход в плей-офф разгорится между Финляндией и Украиной, которые в последнем туре сыграют с Францией и Боснией соотвественно.













Отборочный турнир чемпионата мира. Группа D.





Босния и Герцеговина – Финляндия – 1:3





Менало (69) - Форсс (29), Лод (51), О'Шонесси (73)





На 25-й минуте Пукки не реализовал пенальти (вратарь)





Пьянич (24), Прцич (84)





Райтала (37)





Босния и Герцеговина: Шехич, Ахмедоджич, Саничанин, Колашинац (Демирович, 39), Чивич, Хаджиахметович (Прцич, 56), Пьянич (Сушич, 66), Цимирот (Гояк, 56), Стеванович, Превляк, Крунич (Менало, 66)





Финляндия: Градецки, О'Шонесси, Лод, Форсс (Ниссиля, 46), Райтала, Хямяляйнен, Камара, Шюллер, Иванов (Араюри, 80), Вяйсянен, Пукки (Йенсен, 80)





Арбитр: Майкл Оливер (Англия)





Стадион: «Билино Поле» (Зеница, Босния и Герцеговина)



