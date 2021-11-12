Украина – Болгария: 40 ударов, феноменальный футбол

Украина и Болгария разошлись удивительной ничьей (1:1) в контрольной игре. Счет и обзор матча – на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Украина 1 : 1 Болгария

Тарас Степаненко Радослав Кирилов

Последняя проверка перед ключевой битвой с боснийцами. Это шестая встреча между национальными командами, которые играли между собой только в товарищеских матчах. "Сине-желтые" еще никогда не проигрывали, а самыми популярными счетами были 1:0 и 1:1, которые случались по 2 раза. Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Болгария на "Футбол 24", стартовал в 19:30. Для команды Петракова это последняя дуэль перед боем за 2-е место в своей группе отбора ЧМ-2022. Болгары уже все шансы на Мундиаль потеряли, хотя недавно сенсационно отобрали очки у Италии.

Первые 15 минут – шоу Ярмоленко. Андрей просто брал игру на себя, обыгрывал по несколько оппонентов и остро простреливал. Создал 4 подряд роскошных момента партнерам, 3 из которых завершались убийственными ударами с нескольких метров. Зинченко трижды транжирил шансы в 10 метрах от ворот. Довбик забил после подключения Тымчика, но на несколько сантиметров опередил события - офсайд. Зубков тоже накрутил соперника на левом фланге, однако забить и здесь не удалось. Возвращение Малиновского и схемы в 4 защитника получилось очень обнадеживающим.

Украина – Болгария – видео голов и обзор матча

Зинченко в стиле партнеров по Ман Сити, Бернарду Силвы и Гюндогана, стабильно врывается в 15-метровую зону перед воротами. Вот только прицел подводит. Очень быстрая замена у гостей. Уже на 13-й минуте 28-летний дебютант Эдиссон Йорданов повредил заднюю поверхность бедра и ушел с поля. Зубков пробивал издалека, Ярмоленко с партнером, несмотря на огромное желание на добивание не успели. После 25 минут Малиновский и Зинченко поменялись позициями. Саша начал действовать справа, Руслан перешел на противоположный полуфланг. Начались обрезки, странное недопонимание.





В какие-то моменты владение сборной Украины начало доходить до 70-80 процентов. Проблема с последним пасом оборвала серию острых эпизодов, начали получаться только подходы к воротам. Зубков навесил с фланга на фланг, Тымчик нашел Довбика перед воротами, голкипер успел парировать. А на 35 минуте мы пропустили курьезный гол из ничего. Вратарь Михайлов выбил под штрафную хозяев, Матвиенко срезкой привез момент, Тымчик не успел подстраховать, Кирилов прошил Бущана. Фантастический нефарт. Зубков накрутил защитника, обыгрался с Довбиком, но защитник успел заблокировать расстрельный удар.













Соболь отыграл нескольких соперников, Малиновский и Довбик вывели Зубкова почти во вратарскую, Ярмола не успел замкнуть. Так же перед пустыми воротами теперь уже Довбик. Артем не попадает, обвиняя Тимчика в слишком сильной передаче. Ярмоленко снова не хватает миллиметров, чтобы занести подачу с левого фланга. Это просто уму непостижимо. Зинченко после паса Зубкова пробивает, Довбик обязан добить с двух метров, но Николай Михайлов выбрасывает руку и здесь. Когда еще у Украины было 18 ударов за первый тайм против 3 у соперника?! По ударам в створ 6:1. Классная игра и дикие проблемы с реализацией.





В перерыве две замены у гостей. В частности, удивительного капитана Михайлова в воротах сменил 19-летний дебютант Вуцов. Петраков также поменял голкипера. Ризнык вышел вместо Бущана. Также появились на поле Яремчук и Степаненко, а Довбик и Сидорчук присели на скамейку запасных. И снова момент за моментом у болгарских ворот. В этот раз решили разрядить очередь дальних ударов. Штанга после выстрела Зинченко, сейв голкипера, неплохая попытка Яремчука. Последний промазал после идеального прострела с левого фланга – до ворот метров 3 было.













Ярмоленко забил после того, как Степаненко выиграл верховую борьбу, но забрался в офсайд, как Довбик до перерыва. Вуцов парировал эффектный удар Малиновского со штрафного. Болгары снова создали только один момент. Тот же Кирилов использовал еще одну позиционную ошибку Тымчика. Матвиенко самоотверженно прервал момент, Ризнык в подкате разрядил обстановку. Цыганков вместо Зубкова на 61-й минуте. Не лучше ли предоставить отдых Ярмоленко? Малиновский гаратнул с левой, Вуцов также действует феноменально.













Руслан разрезает защитные линии, Ярмоленко спокойно забивает, но и здесь офсайд. Третий отмененный гол, у Андрея сдают нервы – отборная брань в сторону лайнсмена. Коваленко заменил Соболя на 67-й минуте. Зинченко переходит на левый фланг обороны. Ярмоленко прорвался на свидание с кипером. И здесь Вуцов выставляет ногу, чтобы парировать. Малиновский то и дело выдавал блестящие передачи с игры и стандартам. Матвиенко и Кривцов замыкали из пределов вратарской. Еще один большой камбэк. Гармаш заменил Малиновского. И тут мы получили камбэк в счете. Степаненко подобрал снаряд на дуге перед периметром – наконец-то кто-то идеально попал, 1:1!





И снова Ярмоленко расстреливает Вуцова с нескольких метров. Не идет у Андрея. И забивал ведь и болгарам, и в Одессе, а тут банально не прет. Ярмола решил для разнообразия создать момент для партнера. Коваленко не попал по сути в пустые ворота, хоть и острый угол был. Яремчук наносил 34 выстрел Украины, Вуцов вытащил и здесь. Карате-удар Зинченко после очередного прохода Тымчика защитники блокируют. Один из лучших матчей "сине-желтой" сборной в истории по количеству ударов и попаданий в створ ворот. Если голы должны вернуться нашим в Боснии и Герцеговине, мы не против.





Болгарские футболисты шокированы классом украинцев, усовершенствованный метод Шевы





Для них эти 36 ударов воспринимались, как все 40. Игроки сборной Болгарии в один голос с их главным тренером признавали: "Как же мы круто отскочили!" Торнадо Ярмоленко, Зинченко, Малиновского, Тымчика и Зубкова пронеслось по штрафной площадке гостей, выжигая землю на обеих половинах поля. Если даже оба центрбека завершают и транжирят супермоменты из пределов вратарской, то о чем тут еще говорить. По 18 ударов в каждом из таймов. Преимущество Украины не было таким космическим даже в памятном львовском матче против Сан-Марино, когда победили с рекордным счетом 9:0. Тогда 34:3 по ударам, теперь 36:4.





Рекорд сборной при Шевченко? Домашний матч с Казахстаном, те же проклятые 1:1. Тогда наши настреляли 26 раз на показатель ожидаемых голов чуть больше 4. В этот раз xG должен был бы составить 6, не меньше. Это был стиль, моментами напоминавший немного Баварию, немного Ливерпуль Клоппа – группа атаки, которой помогали и центральные, и фланговые защитники, вбивала соперника в его штрафную. Такое же заоблачное количество моментов, постоянная динамика. Вот только качество завершения... Когда болгары говорят о классе наших исполнителей, даже не знаешь, серьезно ли это, или уже троллинг. Ведь если бы впервые за последний год такая хорошая статистика и полное отсутствие результата.





Однако к самой игре претензий ноль. Украинцы умело выходили из-под прессинга, играя врывались во вратарскую, большинство ударов наносили из пределов штрафной, что важно. Даже Хосеп Гвардиола, вероятно, гордился бы, если бы такое шоу выдавала его команда. Та же схема, что при Шевченко, впервые при правлении Петракова агрессивные 4-3-3, но мяч гораздо быстрее двигается, а игра – более прямая, без лишних поисков слов в кармане. Постоянное предложение футоблистов на убойных позициях для ударов. Эти 36 ударов – еще совсем не предел. Сколько раз Ярмола и Ко минимально не дотягивались до фланговых передач?





Дебютанты в воротах насухо!





У Вуцова, конечно, было побольше работы. Ризнык на 3 года старше и сыграл авансом. Не пропустил, но и почти не имел особых возможностей для этого. Разве что в одном моменте, который снова подарили соперникам фактически сами – пришлось включать режим подкатов! Как вдохновенно сыграл у соперников 33-летний Михайлов – показалось даже, что наставник гостей выпускает на 14 лет младшего вратаря, чтобы отблагодарить украинцев за гостеприимство. Но нет. Страж ворот софийской Славии сыграл так, будто никаких замен и не было. Феерический дебют, в значительной степени отменивший нашу победу.





Михайлов – фамилия футбольная: на трибунах или на поле





Легендарный отец до недавнего времени являлся рекордсменом сборной Болгарии по количеству проведенных матчей (102). Борислав Михайлов стал одним из героев ЧМ-1994, многолетний капитан "львов". Полуфинал Мундиаля – уровень, недостижимый для некоторых и более крупных стран. Неудивительно, что он возглавил тамошнюю федерацию футбола. Сейчас в сборной капитанит уже его сын Николай. Не зря он когда-нибудь переходил в Ливерпуль, хотя в Англии так и не засветился, как и затем в итальянской Вероне.





Зато Михайлов-младший засиял в Твенте, с которым стал чемпионом Нидерландов. Сегодня 33-летний вратарь тянул так же, как и в лучшие годы. А на трибунах с тревогой и гордостью наблюдал за этим отец. Династия Михайловых не только в украинском футболе оперирует по вратарской линии. Когда только не встретишь сборную Болгарии, такое впечатление, что всю жизнь у них вратарь носит именно эту фамилию.





Надежда есть? Петраков показывает гибкость, вооружимся терпением Тухеля





Историю с Малиновским перевернули. Руслан не раз был близок к ассисту или голу, у него немало таких матчей за Аталанту. Не зашло, не получилось. Но верность сборной доказал. Вопросов к мотивации и горящим глазам не может быть никаких. Напротив. Весь матч преследовало ощущение, что все сборники как раз таки слишком голодными вышли на этот матч. Спортивная злость (некоторые из лидеров не попадают в состав своих команд, или только возвращают себе лучшую форму), стремление реабилитации за предыдущие неудачи сборной провоцировали определенную спешку. Слишком лихорадочными были решения на острие атак.





В этом контексте тревогу вызывает только решение Петракова дать Ярмоленко все 90 минут. Андрей, конечно, готов всегда играть и защищать честь Украины до последнего вздоха. Однако не хотелось бы, чтобы сегодня вингер Вест Хэма отдал слишком много, а в Боснии не хватило топлива. Синдром второго матча часто преследовал "сине-желтых" и мешал показывать гораздо лучшие результаты. Ментальное выгорание, физическая усталость, давление результата – взрывная смесь.





С одной стороны похвально, что каждый игрок сборной показал такое безумное желание. Ведь многим не хватало этого профессионального отношения в клубах или в предыдущих поединках национальной команды. Ибо какие-то не такие, слишком слабые соперники в матчах УПЛ. Ибо переоценка своих сил. Ибо спаринг – это такое, всегда можно просто отбыть номер. Ибо всегда можно все свалить на судей. Сегодня ничего подобного не было. Поэтому, несмотря на ничейный результат, хочется, наконец-то, однозначно хвалить сборную и ее тренерский штаб.





Томас Тухель после уму непостижимого поражения от Вест Бромвича (2:5) сохранял спокойствие и улыбку. Его Челси практически не пропускал в чемпионате Англии и ЛЧ, а игра казалась полной аномалией. Немецкий тренер с удивительной уверенностью в своих силах сказал после игры: "Мы выиграли по xG, количеству ударов и обводок – да и по любому статистическому показателю. Если бы мы сыграли этот матч еще 99 раз, победили бы в каждом. Я бы поставил на это свои кровные". Так просто бывает в футболе. Через неделю в следующем матче АПЛ лондонцы одержали разгромную победу на выезде. Мы часто находились на месте сегодняшней Болгарии. Когда топ-команды нас возили, а результат добывали "сине-желтые".





Сейчас требуется спокойствие, правильный психологический настрой. Чтобы эта ужасная реализация не поколебала уверенность. У Петракова только одна проблема – один из лучших кадровых выборов за годы этой команды. Даже тот же Зубков набирает кондиции, с которыми начинал Евро-2020 одним из лидеров сборной. Довбик не забил, но это просто несчастный случай, как и нефарт Яремчука. Малиновский и Зинченко возвращаются теми, кем мы их познали при Шеве. Где-то, возможно, нестабильность игрового тонуса помешала нашим легионерам из АПЛ отличиться.





Возможно, такая игра была наиболее нужна именно Ярмоле и Зине, которые страдают без практики и крайне голодны к игре. Они были роскошны во всем, кроме последнего удара. Атакующая мощь Украины значительно выше, чем у боснийцев. Проиграть им второе место можем только психологически или в защите. Там наши главные соперники пока выглядят посолиднее. Не решена проблема, прежде всего справа: как на фланге, так и ближе к центру. Сегодня там в защите часто оказывались Тымчик, Матвиенко и Кривцов – терялись все. Как одно из объяснений, причина в том, что этот же край и самый продуктивный впереди. Возле чужого штрафного Ярмоленко с Тымчиком разрывают, создавая откровенный перекос. Поиск баланса и золотой середины в этой зоне может оказаться решающим 16 ноября.











