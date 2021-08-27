Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.66
USD
26.92
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
27 августа 21, 10:01
Де Дзерби оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов
Роберто Де Дзерби
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Наставник донецкого клуба поделился ожиданием от Лиги чемпионов.
Главный тренер Шахтер Роберто Де Дзерби прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" сыграют с Интером, мадридским Реалом и Шерифом.

По мнению специалиста, сейчас невозможно сделать выводы о сложности полученной группы.

"Интер и Реал поменяли тренеров, но, может быть, даже улучшили уровень. В группе есть и Шериф, который я не очень хорошо знаю, но они отлично играли с Динамо Загреб. После жеребьевки Лиги чемпионов всегда сложно сказать, насколько группа легкая или трудная. В Лиге чемпионов можно попасть на Ливерпуль, Манчестер, ПСЖ… Просто будем играть и посмотрим".

Итальянский специалист оценил уровень игры Интера.

"Сильная команда с сильными футболистами. Они поменяли тренера (Симоне Индзаги - прим). Тактически он, можно сказать, играет практически так же, как и предыдущий наставник. Интер потерял Лукаку и Хакими, но подписал Джеко, Чалханоглу, Корреа, поэтому я считаю, что у них очень сильная команда".

Наставник донецкого клуба прокомментировал игру мадридского Реала.

"Когда я был молод, все в Италии, конечно, смотрели на Реал как на грандиозный клуб, грандиозную команду, где всегда выступали сильные футболисты. Может быть, из-за этого я на пресс-конференциях говорил о Реале. В последние годы Барселона в Испании стала лучше, чем Реал. Но мы до сих пор можем считать, что мадридский Реал - одна из лучших, сильнейших команд в Европе. Они очень хорошо выступают, у них сильные футболисты. Будем играть, посмотрим, как будет на поле, увидим наш уровень".

Де Дзерби высказался об амбициях молдавского клуба.

"Шериф - точно не темная лошадка. Мы очень уважаем Шериф - они выиграли 3:0 у загребского Динамо. Мы уважаем все команды, которые выступают в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне мы видели, что Интер, когда начался групповой этап, возможно, подошел с другими ожиданиями, но в итоге закончил на четвертом месте. В Лиге чемпионов нужно всегда уважать всех и думать о каждом матче", - заявил Де Дзерби.

Расписание игр группового этапа Лиги чемпионов будет известно позже. Первый тур турнира состоится 14-15 сентября.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В формат Лиги чемпионов внесли изменения
"Ман Сити" - ПСЖ: кто выйдет в финал Лиги чемпионов
Зинченко выиграл 9-й трофей с "Манчестер Сити"
Финал ЛЧ неожиданно перенесли из Стамбула не в Лондон
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
"Шахтер" и "Динамо" узнали соперников в Лиге чемпионов
Лента новостей