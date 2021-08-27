Де Дзерби оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Главный тренер Шахтер Роберто Де Дзерби прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" сыграют с Интером, мадридским Реалом и Шерифом.





По мнению специалиста, сейчас невозможно сделать выводы о сложности полученной группы.





"Интер и Реал поменяли тренеров, но, может быть, даже улучшили уровень. В группе есть и Шериф, который я не очень хорошо знаю, но они отлично играли с Динамо Загреб. После жеребьевки Лиги чемпионов всегда сложно сказать, насколько группа легкая или трудная. В Лиге чемпионов можно попасть на Ливерпуль, Манчестер, ПСЖ… Просто будем играть и посмотрим".





Итальянский специалист оценил уровень игры Интера.





"Сильная команда с сильными футболистами. Они поменяли тренера (Симоне Индзаги - прим). Тактически он, можно сказать, играет практически так же, как и предыдущий наставник. Интер потерял Лукаку и Хакими, но подписал Джеко, Чалханоглу, Корреа, поэтому я считаю, что у них очень сильная команда".





Наставник донецкого клуба прокомментировал игру мадридского Реала.





"Когда я был молод, все в Италии, конечно, смотрели на Реал как на грандиозный клуб, грандиозную команду, где всегда выступали сильные футболисты. Может быть, из-за этого я на пресс-конференциях говорил о Реале. В последние годы Барселона в Испании стала лучше, чем Реал. Но мы до сих пор можем считать, что мадридский Реал - одна из лучших, сильнейших команд в Европе. Они очень хорошо выступают, у них сильные футболисты. Будем играть, посмотрим, как будет на поле, увидим наш уровень".





Де Дзерби высказался об амбициях молдавского клуба.





"Шериф - точно не темная лошадка. Мы очень уважаем Шериф - они выиграли 3:0 у загребского Динамо. Мы уважаем все команды, которые выступают в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне мы видели, что Интер, когда начался групповой этап, возможно, подошел с другими ожиданиями, но в итоге закончил на четвертом месте. В Лиге чемпионов нужно всегда уважать всех и думать о каждом матче", - заявил Де Дзерби.





Расписание игр группового этапа Лиги чемпионов будет известно позже. Первый тур турнира состоится 14-15 сентября.



