Заря и Рапид определились со стартовыми составами на матч
В четверг, 19 августа, луганская Заря проведет первый матч плей-офф раунда Лиги Евроы-2021/22 против венского Рапида.
Поединок состоится в Вене (Австрия) на стадионе Альянц. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В преддверии поединка команды огласили стартовые составы.
Рапид: Штребингер – Стойкович, Граймль, Хофманн, Улльманн – Аразе, Любичич, Граховац, Грюллб – Фунтас, Кара.
Запасные: Унгер, Гартлер, Виммер, Кнасмалльнер, Шик, Петрович, Ауэр, Китагава, Зульцбахер, Шустер.
Заря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо – Громов, Кабаев, Назарина, Кочергин – Булеца, Сайядманеш.
Запасные: Жилкин, Мацапура, Цвек, Руфати, Лунев, Захеди, Хомченовский, Гладкий, Овусу, Кристиан.
Источник: https://korrespondent.net/