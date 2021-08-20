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Спорт
Футбол
20 августа 21, 09:54
Заря и Рапид определились со стартовыми составами на матч
футбол
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Команды сыграют в первом матче плей-офф раунда Лиги Европы.
В четверг, 19 августа, луганская Заря проведет первый матч плей-офф раунда Лиги Евроы-2021/22 против венского Рапида.

Поединок состоится в Вене (Австрия) на стадионе Альянц. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В преддверии поединка команды огласили стартовые составы.

Рапид: Штребингер – Стойкович, Граймль, Хофманн, Улльманн – Аразе, Любичич, Граховац, Грюллб – Фунтас, Кара.

Запасные: Унгер, Гартлер, Виммер, Кнасмалльнер, Шик, Петрович, Ауэр, Китагава, Зульцбахер, Шустер.

Заря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо – Громов, Кабаев, Назарина, Кочергин – Булеца, Сайядманеш.

Запасные: Жилкин, Мацапура, Цвек, Руфати, Лунев, Захеди, Хомченовский, Гладкий, Овусу, Кристиан.

Источник: https://korrespondent.net/
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