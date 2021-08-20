Заря и Рапид определились со стартовыми составами на матч

В четверг, 19 августа, луганская Заря проведет первый матч плей-офф раунда Лиги Евроы-2021/22 против венского Рапида.





Поединок состоится в Вене (Австрия) на стадионе Альянц. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.





В преддверии поединка команды огласили стартовые составы.





Рапид: Штребингер – Стойкович, Граймль, Хофманн, Улльманн – Аразе, Любичич, Граховац, Грюллб – Фунтас, Кара.





Запасные: Унгер, Гартлер, Виммер, Кнасмалльнер, Шик, Петрович, Ауэр, Китагава, Зульцбахер, Шустер.





Заря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо – Громов, Кабаев, Назарина, Кочергин – Булеца, Сайядманеш.





Запасные: Жилкин, Мацапура, Цвек, Руфати, Лунев, Захеди, Хомченовский, Гладкий, Овусу, Кристиан.



