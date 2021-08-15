Солдат принес Вересу ничью с Ворсклой

Ровенский Верес и полтавская Ворскла поделили очки в матче 4-го тура чемпионата Украины.





Полтавчане открыли счет на 49-й минуте, когда с пенальти отличился Оливье Тилль. Для него это шестое результативное действие в этом сезоне (2 гола и 4 результативных передачи).





На 54-й минуте защитник Вереса Игорь Солдат сравнял счет, а спустя три минуты Верес имел шанс выйти вперед, но Михаил Сергийчук не реализовал пенальти, паненкой пробив в перекладину.





Верес набрал второе очко в сезоне и поднялся на 12-ю позицию, а Ворскла с 8 баллами занимает четвертое место в таблице УПЛ.



