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Спорт
Футбол
15 августа 21, 11:13
Солдат принес Вересу ничью с Ворсклой
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На гол Тилля с пенальти хозяева ответили точным ударом Солдата.
Ровенский Верес и полтавская Ворскла поделили очки в матче 4-го тура чемпионата Украины.

Полтавчане открыли счет на 49-й минуте, когда с пенальти отличился Оливье Тилль. Для него это шестое результативное действие в этом сезоне (2 гола и 4 результативных передачи).

На 54-й минуте защитник Вереса Игорь Солдат сравнял счет, а спустя три минуты Верес имел шанс выйти вперед, но Михаил Сергийчук не реализовал пенальти, паненкой пробив в перекладину.

Верес набрал второе очко в сезоне и поднялся на 12-ю позицию, а Ворскла с 8 баллами занимает четвертое место в таблице УПЛ.

Источник: https://korrespondent.net/
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