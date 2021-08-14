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Спорт
Футбол
14 августа 21, 11:16
Яремчук получит игровое время в матче против Ароки
Роман Яремчук
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Тренер Бенфики пообещал задействовать украинца во втором туре чемпионата Португалии.
Главный тренер Бенфики Жорже Жезуш рассказал, как проходит адаптация в команде украинского нападающего Романа Яремчука.

"Как вы знаете, Яремчук присоединился к нам уже после отпуска. Сезон стартовал, мы уже не можем проводить спарринги. Поэтому его предсезонной подготовкой будут матчи чемпионата Португалии и Лиги чемпионов".

Жезуш готов предоставить форварду игровое время в матче второго тура чемпионата Португалии против Ароки.

"Я не могу сказать точно, сыграет он с первых минут или выйдет на замену, но в матче против Ароки он определенно получит игровое время", - цитирует специалиста Mais Futebol.

Напомним, Яремчук перебрался в Португалию этим летом из бельгийского Гента.

Украинец дебютировал за Бенфику в матче против Спартака в квалификации ЛЧ. На 64-й минуте поединка он вышел на поле, а в концовке игры с помощью двух рикошетов забил гол, который потом переписали на игрока российского клуба.

Источник: https://korrespondent.net/
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