Яремчук получит игровое время в матче против Ароки

Главный тренер Бенфики Жорже Жезуш рассказал, как проходит адаптация в команде украинского нападающего Романа Яремчука.





"Как вы знаете, Яремчук присоединился к нам уже после отпуска. Сезон стартовал, мы уже не можем проводить спарринги. Поэтому его предсезонной подготовкой будут матчи чемпионата Португалии и Лиги чемпионов".





Жезуш готов предоставить форварду игровое время в матче второго тура чемпионата Португалии против Ароки.





"Я не могу сказать точно, сыграет он с первых минут или выйдет на замену, но в матче против Ароки он определенно получит игровое время", - цитирует специалиста Mais Futebol.





Напомним, Яремчук перебрался в Португалию этим летом из бельгийского Гента.





Украинец дебютировал за Бенфику в матче против Спартака в квалификации ЛЧ. На 64-й минуте поединка он вышел на поле, а в концовке игры с помощью двух рикошетов забил гол, который потом переписали на игрока российского клуба.



