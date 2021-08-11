Участники плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Стали известны все пары соперников плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2021/22.





В финальный раунд отбора главного еврокубкового турнира пробились 12 команд, среди которых и донецкий Шахтер. Команда Роберто Де Дзерби встретится с Монако.





А тираспольский Шериф, который возглавляет украинский специалист Юрий Вернидуб, сыграет против загребского Динамо.





Вашему вниманию все пары плей-офф:





Шериф (Молдавия) - Динамо Загреб (Хорватия)

Зальцбург (Австрия) - Брондбю (Дания)

Янг Бойз (Швейцария) - Ференцварош (Венгрия)

Мальмe (Швеция) - Лудогорец (Болгария)

Монако (Франция) - Шахтeр (Украина)

Бенфика (Португалия) - ПСВ (Нидерланды)





Первые матчи этой стадии состоятся 17 и 18 августа. Ответные поединки пройдут 24 и 25 августа.



