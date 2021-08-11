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Спорт
Футбол
11 августа 21, 10:30
Участники плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Шахтер
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В финальный раунд отбора пробились 12 команд.
Стали известны все пары соперников плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2021/22.

В финальный раунд отбора главного еврокубкового турнира пробились 12 команд, среди которых и донецкий Шахтер. Команда Роберто Де Дзерби встретится с Монако.

А тираспольский Шериф, который возглавляет украинский специалист Юрий Вернидуб, сыграет против загребского Динамо.

Вашему вниманию все пары плей-офф:

Шериф (Молдавия) - Динамо Загреб (Хорватия)
Зальцбург (Австрия) - Брондбю (Дания)
Янг Бойз (Швейцария) - Ференцварош (Венгрия)
Мальмe (Швеция) - Лудогорец (Болгария)
Монако (Франция) - Шахтeр (Украина)
Бенфика (Португалия) - ПСВ (Нидерланды)

Первые матчи этой стадии состоятся 17 и 18 августа. Ответные поединки пройдут 24 и 25 августа.

Источник: https://korrespondent.net/
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