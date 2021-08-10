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Спорт
Футбол
10 августа 21, 18:33
Месси уходит в "ПСЖ": стали известны условия контракта
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Стали известны условия контракта Лионеля Месси с французским ПСЖ

После двадцати лет игры за "Барселону" Лионель Месси покинул клуб и принял предложение французского ПСЖ. Стало известно, что аргентинец подпишет контракт с ними по схеме "2+1".

Об этом во вторник, 10 августа, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Известно, что за "Пари Сен-Жермен" после подписания контракта Лионель Месси будет играть как минимум два года. Условия контракта предусматривают схему "2+1", то есть срок его действие составит два года с возможностью продления еще на год.

По предварительной информации, полученной из разных источников, зарплата Месси в ПСЖ составит 35 миллионов евро в год (сумма без учета бонусов и премий).

Как сообщил отец Лионеля Месси, на данный момент футболист уже отправился в Париж. Там он пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт.

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Ряд СМИ сообщает, что конференция по поводу подписания контракта должна состояться в среду, 11 августа.

Напомним, что главной причиной ухода Месси из "сине-гранатовых" стали деньги. 
telegraf.com.ua
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