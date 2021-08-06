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Спорт
Футбол
5 августа 21, 22:06
Месси покидает "Барселону"
Месси
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Барса пожелала футболисту успехов в дальнейшей карьере

Один из лучших футболистов мира, бомбардир "Барселоны" Лионель Месси после долгих переговоров не продлил контракт с клубом.

Об этом говорится на официальных страницах "Барселоны", сообщает "Телеграф".

Отмечается, что футболист долгое время вел переговоры с клубом, и обе стороны были нацелены на заключение нового контракта, однако, они не смогли договориться "из-за финансовых и структурных препятствий". Соглашение утвердили между Месси и Барсой, но тот не получил одобрения Ла Лиги.

"Обе стороны глубоко сожалеют о том, что пожелания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены", - говорится в сообщении.

В "Барселоне" поблагодарили Месси за его вклад в развитие клуба, а также пожелали удачи в дальнейшем.


Как известно - Месси воспитанник "Барселоны", и выступает за нее с 17 лет (сейчас ему 34).

Стоит заметить, что слухи об уходе футболиста из клуба ходили еще с прошлого года, но он до последнего хотел остаться в нем, и даже соглашался на понижение зарплаты для этого.
telegraf.com.ua
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