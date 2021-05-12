Зинченко выиграл 9-й трофей с "Манчестер Сити"

Домашнее поражение "Манчестер Юнайтед" от "Лестера" 1:2 де-юре сделало чемпионом Англии "Манчестер Сити".

Для Александр Зинченко это третий чемпионский титул и девятый с клубом вообще, что позволило стать в один ряд с Анатолием Тимощуком - они больше взяли завоевали трофеев с иностранными командами лучших топ-лиг европы и еврокубков.

Уже вскоре, 29 мая, в финале Лиги чемпионов, Зинченко с "Ман Сити" может взять очередной трофей и стать самым титулованным украинским футболистом в Европе. И, как Шевченко с Тимощуком, добавить в свою коллекцию победу в ЛЧ. У лучшего бомбардира сборной всех времен, кстати, только восемь титулов.

Зинченко играет четвертый сезон в "Ман Сити". На его счету уже 97 матчей. Две трети из них Зинченко за "Сити" пришлись на АПЛ. В чемпионате Англии он пока не забивал. Украинец забивал в Манчестере дважды – оба раза в кубковых турнирах.

Для главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы этот трофей стал 31-м в карьере. С "Ман Сити" испанец завоевал 10 трофеев – 3 титула АПЛ, 4 победы в Кубке английской лиги, 1 победа в Кубке Англии, 2 Суперкубка Англии.

Первый трофей Гвардиола выиграл в "Барселоне" в сезоне-2008/09. Всего с каталонским клубом он завоевал 14 титулов. Еще 7 трофеев Пеп взял с "Баварией".