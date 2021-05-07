"Шахтер" разгромил "Минай" и стал вице-чемпионом Украины

Скандальный матч "Минай" - "Шахтер" закончился предсказуемым разгромом закарпатского клуба (4:0), который теперь точно не сможет уйти с последнего места в турнирной таблице УПЛ. Горняки, в свою очередь, за тур до окончания чемпионата стали серебряными призкрами.

Обоим командам в этом поединке нужна была победа. "Минай" идет на последнем месте (а вылетает из УПЛ в этом сезоне только один клуб) и отстает на 3 очка от "Олимпика". Горнякам же требовалось выигрывать, чтобы обеспечить себе серебро и место в квалификации Лиги чемпионов, а на пятки наступает "Заря". Луганчане накануне выиграли у "Днепра-1" и приблизились ко 2-му месту на расстояние одного очка.

Но "Шахтер" восстановил дистанцию в 4 очка, и последний тур потерял для претендентов на медали спортивный интерес. "Заря" уже точно бронзовый призер и выше не поднимется. Луганчане участвуют в Лиге Европы, а горняки стартуют в квалифай-раунде Лиги чемпионов (единственную прямую путевку в группу ЛЧ от Украины обеспечил себе чемпион страны, "Динамо").

Что касается "Миная", то перед последним туром отрыв в три очка от "Олимпика" сохранился, так как донецкий клуб потерпел разгромное поражение от "Руха" - 3:0. Но по личным встречам с "Олимпиком" закарпатцы уступают, поэтому, даже теоретически сравнявшись по очкам, все равно останутся на 14-м месте и вылетят. Впрочем, перспективы "Миная" и без того туманны: владелец клуба попал под "санкции для контрабандистов", которые ввел Владимир Зеленский, и сможет ли в этих условиях содержать команду - неизвестно.

Что же касается собственно матча, то он стал бенефисом Тараса Степаненко. Пропустивший часть сезона из-за травмы ключевой полузащитник "Шахтера" успешно восстанавливается к Евро-2020 и "Минаю" забил дважды. Также отличились Соломон и Майкон.

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