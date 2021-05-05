"Ман Сити" впервые пробился в финал Лиги чемпионов. ВИДЕО

Во вторник, 4 мая, "Манчестер Сити" в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 принимал "Пари-Сен-Жермен". Встреча, проходившая на стадионе "Сити оф Манчестер", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Парижане начали поединок активнее и даже заработали 11-метровый удар на Зинченко, который якобы сыграл рукой. Правда пенальти главный арбитр встречи Бьорн Кейперс все же отменил, воспользовавшись VAR. После этого хозяева взяли игру под свой контроль. А на 11-й минуте поединка быстрая контратака МС завершилась голом в исполнении Рияда Мареза. Зинченко забежал в отрыв на левом фланге, исполнил зрячий прострел в район круга штрафной, где Де Брюйне принял мяч и мощно пробил. С ударом бельгийца оборона парижан справилась, а вот с добиванием алжирца - нет.

Во втором тайме "Ман Сити" снизил обороты, однако вновь сработала фирменная контратака англичан. Зинченко, вынося мяч, исполнил передачу на Де Брюйне, который разогнал контратаку хозяев и довел мяч до Фодена. Англичанин с левого фланга прострелил на Мареза, а алжирец без проблем в касание переправил круглого в ворота Наваса. Парижане дрогнули, а нервы не выдержали у Ди Марии, который неадекватно отреагировал на провокацию Фернандиньо, и схлопотал прямую красную карточку. Вдесятером забить необходимые три гола французы уже не могли.

Таким образом, МС впервые в своей истории пробился в финал Лиги чемпионов.

"Манчестер Сити" 2:0 ПСЖ

Голы: Марез 11', 63'

Удаление: Ди Мария 69'

(Первый матч 2:1)

Напомним, что в первом матче, который состоялся в Париже, МС добыл гостевую победу со счетом 1:2. Таким образом, по сумме двух матчей в финал турнира пробился именно английский клуб.

В финале ЛЧ, который состоится в Стамбуле 29 мая, "Горожане" сыграют с победителем дуэли "Челси" и "Реала".

Лондонцы и мадридцы свой ответный поединок проведут 5 мая.







