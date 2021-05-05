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Спорт
Футбол
4 мая 21, 23:05
Ман Сити - ПСЖ: Зинченко поучаствовал в голевой атаке хозяев
Ман Сити
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Рияд Марез открыл счет в матче 1/2 финала ЛЧ 2020/21 "Ман Сити" - ПСЖ.

"Манчестер Сити" открыл счет во втором полуфинальном поединке Лиги чемпионов сезона 2020/21 против ПСЖ. В голевой атаке поучаствовал украинец Александр Зинченко, который попал в стартовый состав. 

В начале поединка после нервного начала "Горожане" сумели забить гол. На 11-й минуте Рияд Марез оказался первым на добивании и с близкого расстояния поразил ворота Кейлора Наваса. К голу алжирца привел удал Кевин Де Брюйне из-за пределов штрафной, а обостряющий пас на бельгийца отдал именно Зинченко.

Видео гола Рияда Мареза:


Напомним, что в первом матче, который состоялся в Париже, МС добыл минимальную победу со счетом 2:1. Таким образом, ПСЖ необходимо забивать как минимум два гола для продолжения борьбы в турнире.
telegraf.com.ua
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