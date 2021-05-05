Ман Сити - ПСЖ: Зинченко поучаствовал в голевой атаке хозяев

"Манчестер Сити" открыл счет во втором полуфинальном поединке Лиги чемпионов сезона 2020/21 против ПСЖ. В голевой атаке поучаствовал украинец Александр Зинченко, который попал в стартовый состав.
В начале поединка после нервного начала "Горожане" сумели забить гол. На 11-й минуте Рияд Марез оказался первым на добивании и с близкого расстояния поразил ворота Кейлора Наваса. К голу алжирца привел удал Кевин Де Брюйне из-за пределов штрафной, а обостряющий пас на бельгийца отдал именно Зинченко.
Видео гола Рияда Мареза: