Ман Сити - ПСЖ: Зинченко поучаствовал в голевой атаке хозяев

"Манчестер Сити" открыл счет во втором полуфинальном поединке Лиги чемпионов сезона 2020/21 против ПСЖ. В голевой атаке поучаствовал украинец Александр Зинченко, который попал в стартовый состав.

В начале поединка после нервного начала "Горожане" сумели забить гол. На 11-й минуте Рияд Марез оказался первым на добивании и с близкого расстояния поразил ворота Кейлора Наваса. К голу алжирца привел удал Кевин Де Брюйне из-за пределов штрафной, а обостряющий пас на бельгийца отдал именно Зинченко.

Видео гола Рияда Мареза:





Напомним, что в первом матче, который состоялся в Париже, МС добыл минимальную победу со счетом 2:1. Таким образом, ПСЖ необходимо забивать как минимум два гола для продолжения борьбы в турнире.

