"Ман Сити" - ПСЖ: кто выйдет в финал Лиги чемпионов

Во вторник, 4 мая, состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов сезона 2020/21 между "Ман Сити" и ПСЖ. Накануне встречи букмекеры поведали о шансах команд на выход в финал.

По мнению специалистов, однозначным фаворитом встречи в Манчестере являются хозяева, на победу которых можно сделать ставку с коэффициентом 1,76. Успех французов маловероятен - 4,75, а ничья котируется коэффициентом 4,40. Отметим, выход "Горожан" в финал турнира практически решенный вопрос, считают букмекеры, которые предлагают сделать ставку на это событие с коэффициентом 1,13. Успех парижан в двухматчевой дуэли оценивается всего в 7,00.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - ПСЖ (данные за 4 мая):