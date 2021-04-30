Кавани побил рекорд Месси в еврокубках

В первом полуфинальном матче Лиги Европы английский "Манчестер Юнайтед" победил итальянскую "Рому" со счетом 6:2 и фактически обеспечил себе выход в финал.

Одним из главных творцов победы стал нападающий "красных дьяволов" Эдинсон Кавани, отметившийся дублем и двумя результативными передачами.

Тем самым Кавани стал самым возрастным игроком, которому удалось оформить дубль и отдать два ассиста в полуфинальных матчах Лиги чемпионов или Лиги Европы. На момент поединка уругвайцу было 34 года и 74 дня.

В результате Кавани побил рекорд нападающего "Баварии" Роберта Левандовски (31 год и 353 дня) и форварда Барселоны Лионеля Месси (31 год и 262 дня).

Интересно и то, что манкунианцы стали первым за 57 лет клубом, забившим не менее 6 голов в одной игре на стадии полуфинала или финала еврокубков. В мае 1964 года "Реал" разгромил "Цюрих" (6:0) в ответном полуфинале Кубка чемпионов.

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