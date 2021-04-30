"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Рому" в Лиге Европы

Невероятный матч выдали в Англии в полуфинале Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" и "Рома". Если точнее, фантастическим по итогу оказался "МЮ", хотя по итогам первого тайма казалось, что это итальянцы приехали в Манчестер сотворить чудо. Но игра - это два тайма (ваш кэп).

Бруну Фернандеш, Кавани и Погба - парни, которых не надо представлять отдельно. И хотя некоторые успели потерять их из виду (Лига Европы - это ведь не Лига чемпионов), на мастерстве "забытых" ветеранов-лидеров "МЮ" это не очень сказалось: они по-прежнему делают разницу.

Фернандеш на 9-й минуте открыл счет в этом матче (на счету Кавани - ассист), подведя черту под стартовым натиском хозяев. Однако подопечные Фонсеки перевернули игру. Помог пенальти, который на 15-й минуте реализовал Пеллегрини, а потом он же ассистировал Джеко на 33-й. На перерыв команды ушли при счете 1:2 в пользу вполне довольной собой "Ромы".

А во втором тайме случилось то самое непредсказуемое, что заставляет людей на этой планете любить футбол. Может, "Рома" просто забыла выйти из раздевалки. Возможно, уверенность итальянцев оказалась подорвана после того, как им из-за травм пришлось заменить троих игроков уже в первом тайме, в том числе основного голкипера. Возможно, Алекс Фергюсон пробрался в раздевалку "МанЮнайтед" и бросал в игроков бутсы... Так или иначе, гости оказались растоптаны. "МЮ" вышел как на последний бой и выиграл тайм со счетом 5:0. Итог игры теннисный - 6:2, и вряд ли обидчики "Шахтера" смогут в Риме утроить такой камбэк, который закрыл бы эту разницу.

По минутам это выглядело так: Кавани на 48-й с подачи Бруну Фернандеша, на 64-й еще раз Кавани, на 71-й Бруну Фернендеш с пенальти, на 75-й Погба с помощью Бруну Фернандеша и на 86-й - Гринвуд.

"Арсенал" же приехал в гости к своему бывшему тренеру Унаю Эмери – и за первые полчаса получил два гола. За "Вильярреал" забили Тригерос и Альбиоль. 2:0 казались очень скучным для англичан исходом перед ответным матчем, тем более, в середине второго тайма они потеряли Себальоса после второго "горчичника".

Казалось, "Вильярреал" без проблем доведет матч до уверенной победы, но именно в меньшинстве "Арсеналу" удалось отыграть один мяч – Пепе реализовал пенальти. Итоговый счет 2:1 перед поездкой в Лондон не выглядит для обидчиков киевского "Динамо" гарантией спокойной жизни. Так что чопорный английский финал в Лиге Европы еще вполне возможен.