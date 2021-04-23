Определился соперник "Динамо" в финале Кубка Украины

Второй финалист Кубка Украины определился 21 апреля в поединке "Зари" и "Александрии". В достаточно равном матче свои шансы лучше использовали луганчане, выиграв по пенальти после того, как основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. И теперь "Заря" попытает счастья в финале против киевского "Динамо".

На 20-й минуте счет дальним ударом открыл Кочергин. Матч с обоюдными моментами, но без голов уже катился к финалу (и к победе "Зари"), когда на 88-й минуте арбитр Пасхал назначил пенальти в ворота гостей. После видеоповтора судьи мнение не изменили, и Бондаренко сравнял счет - 1:1, и поединок перешел в овертайм.

На 105-й минуте "Заря" забила после углового, но Пасхал не засчитал гол и даже не стал смотреть повтор. Вроде и нарушения правил не было, однако судья усмотрел фол.

Второй овертайм команды уже доигрывали на морально-волевых ("Александрии" не привыкать - это уже их третий подряд 120-минутный матч в Кубке). И хозяева могли вырвать победу на 110-й минуте, но ни с одной из трех попыток мяч в ворота не зашел - реализация подвела.

В серии пенальти у "Александрии" есть козырь - Панькив. Именно голкипер в 14 финала "затащил" в такой же серии против "Днепра-1", обеспечив своему клубу победу. Однако выиграл не козырь, а джокер: на 11-метровые Скрипник выпустил свежего голкипера Никиту Шевченко. Панькив ни разу не спас, команды допустили по одному промаху с точки, а в конце отбил удар александрийца Стецькива.

Ранее "Динамо" смогло сделать то, что оказалось не по силам "Шахтеру" - обыграть "Агробизнес" из Волочиска, сенсацию нынешнего розыгрыша. Команда из первой лиги в прошлом раунде выбила из розыгрыша "Шахтер", но повторить чудо андердогу не удалось.

Гости сразу обозначили преимущество в классе и начали создавать моменты у ворот "Агробизнеса". Однако гол созрел лишь в добавленное к первому тайму время - удар впритирку со штангой из-за пределов штрафной удался Ледневу.

После перерыва, несмотря на "гол в раздевалку", футболисты "Агробизнеса" перехватили инициативу, но надолго этого эмоционального порыва не хватило. Киевляне вскоре забрали мяч себе и продолжили методично расшатывать оборону хозяев. Под руководством Луческу динамовцы в таких ситуациях научились бульдожьей хватке и выигранные матчи не отдают. Так случилось и в этот раз - у "Агробизнеса" не было шансов.

Минут через 20 динамовцы вроде заработали пенальти, но, пересмотрев эпизод на видеоповторе, судья одиннадцатиметровый отменил. А через две минуты "Динамо" усилиями Беседина забило с игры - 2:0, Буяльский доверщил разгром - 3:0.

Теперь у киевлян есть шанс сделать в этом сезоне дубль и положить золотые медали в Кубок. И до чемпионского трофея, и до титула обладателя Кубка Украины осталось выиграть по одному матчу. Финал пройдет 13 мая в Тернополе (или не в Тернополе, если регион будет в "красной зоне").

В четвертьфинале "Динамо" только в серии пенальти смогло обыграть "Колос". Луганская "Заря" в гостях не без проблем и не без скандала обыграла "Верес" (судья отменил один из голов хозяев - а он мог изменить ход поединка). "Агробизнес" сотворил главную сенсацию розыгрыша, в дополнительное время обыграв "Шахтер" 1:0. В Днепре "Александрия" смогла победить хозяев в серии пенальти - 1:1 (3:4).