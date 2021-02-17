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Спорт
Футбол
17 февраля 21, 06:26
"Ливерпуль" расправился с "РБ Лейпциг" в ЛЧ: видео
Ливерпуль
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"РБ Лейпциг" принимал "Ливерпуль" в Будапеште.

Во вторник, 16 февраля, "РБ Лейпциг" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 принимал "Ливерпуль". Встреча, проходившая в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш", завершилась победой английского коллектива со счетом 0:2. При чем оба мяча были забиты при странных действиях обороны номинальных хозяев.

Победный гол "Красные" забили в начале второго тайма усилиями Мохаммеда Салаха, который на 53-й минуте реализовал выход один на один после "передачи" игрока "Лейпцига". Удвоить преимущество мерсисайдцы сумели спустя 5  минут после точного выстрела Садио Мане, который также после оплошности защитника "хозяев" вышел на свидание с Гулачи и переиграл кипера в ближнем бою.


Отметим, ответная игра состоится 10 марта.

Напомним, что эта встреча была перенесена в Венгрию из-за решения немецких властей запретить въезд в страну посетителей из Британии, чтобы не допустить распространения нового штамма коронавируса.
telegraf.com.ua
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