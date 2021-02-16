Футбольные звезды-2020. В УАФ объявили лучших игроков года

Вчера вечером, 15 февраля, в онлайн-формате прошла пятая ежегодная церемония Футбольные звезды Украины – в Украинской ассоциации футбола определились с лучшими игроками и тренерами прошедшего года, сообщается на официальном сайте УАФ.
Победителями номинаций церемонии стали:
* Автор лучшего гола – Геннадий Пасич ("Верес", Ровно)
* Лучший футболист-легионер, играющий за границей – Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия)
* Лучший футболист-легионер, играющий в Украине – Тайсон ("Шахтер", Донецк)
* Лучший тренер мужских команд, работающий за границей – Сергей Ребров ("Ференцварош", Венгрия)
* Лучший тренер Украины среди главных тренеров мужских клубных команд – Виктор Скрипник ("Заря", Луганск)
* Лучший молодой игрок – Илья Забарный ("Динамо", Киев)
* Лучший футболист Украины – Виктор Цыганков ("Динамо", Киев)
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