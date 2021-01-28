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Спорт
Футбол
28 января 21, 08:56
Малиновский помог "Аталанте" выйти в полуфинал Кубка Италии
Малиновский
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Украинский полузащитник отметился забитым голом

В рамках 1/4 финала Кубка Италии Аталанта, за которую выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, в результативном поединке обыграла римский Лацио (3:2).

События развивались стремительно. Руслан Малиновский забил второй гол "Аталанты", приняв мяч после отличного прострела Луиса Мурьеля и уложив его в правый нижний угол, сравняв счет в поединке.

Победный гол на счету россиянина Алексея Миранчуа. Благодаря его голу команда вышла в полуфинал турнира, несмотря на то, что половину второго тайма играла в меньшинстве и сыграет там с победителем пары "Наполи" — "Специя".

Аталанта - Лацио - 3:2

Голы: Джимсити, 7, Малиновский, 37, Миранчук, 57 - Мурики, 17, Ачерби, 34

Аталанта: Голлини - Джимсити, Ромеро, Паломино - Мехле, Фройлер, Пессина, Госенс - Малиновский (Сапата, 59), Миранчук (де Роон, 59) - Муриэль (Толой, 63).

Лацио: Рейна - Патрик (Пароло, 46), Худт (Иммобиле, 71), Ачерби - Марушич, Милинкович-Савич, Эскаланте (Корреа, 62), Акпа-Акпро, Фарес (Лаццари, 46)  - Перейра (Лулич, 81), Мурики. 
kp.ua
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