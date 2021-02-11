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Спорт
Футбол
11 февраля 21, 07:53
Первый Полуфинал Кубка Испании: Барселона проиграла Севилье
Барселона
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"Севилья" обыграла "Барселону" в первом матче 1/2 финала Кубка Короля-2021.

В среду, 10 февраля, "Севилья" в рамках первого матча 1/2 финала Кубка Испании-2021 принимала "Барселону". Встреча, проходившая на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", завершилась убедительной победой хозяев со счетом 2:0.

Победу андалусийцам принесли точные выстрелы Жюля Кунде на 25-й минуте и Ивана Ракитича на 85-й минуте. Хорват, который долгое время пробыл в "Барселоне", свой забитый мяч не праздновал. 


Напомним, что в четвертьфинале турнира "Барселона" прошла "Гранаду", а "Севилья" переиграла "Альмерию" (0:1). Ответный полуфинальный поединок между командами состоится 3 марта. Примечательно, что 27 февраля каталонцы и андалусийцы сыграют еще и в чемпионате Испании. Вторую путевку в финал определят "Атлетик" и "Леванте", которые свою первую полуфинальную дуэль проведут 11 февраля.
telegraf.com.ua
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