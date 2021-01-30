Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.17
USD
28.13
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
30 января 21, 21:19
"Ювентус" со "штрафником" Роналду обыграл "Сампдорию". видео
Роналду
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
"Сампдория" в рамках матча 20-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимала "Ювентус".

В субботу, 30 января, "Сампдория" в рамках матча 20-го тура Серии А сезона 2020/21 принимала "Ювентус". Встреча, проходившая в Генуе на стадионе "Луиджи Феррарис", завершилась со счетом 0:2 в пользу чемпионов Италии.

Роналду нарушил правила и пропустил игру ради любимой (фото)

Первый гол во встрече записал на свой счет хавбек "Юве" Федерико Кьеза, который на 20-й минуте замкнул прострел Альваро Мораты с правого фланга. А в компенсированное ко второму тайму время разящая контр-атака гостей завершилась взятием ворот в исполнении Аарона Рэмзи.


Эта поражение отбросило "Сампдорию" (26 очков) на 10-е место в турнирной таблице итальянского первенства, "Ювентус" (39 очков) - третий. В следующем туре "Дория" отправится в гости к "Беневенто" (07.02.2021), а "Зебры" сыграют дома против "Ромы" (06.02.2021).

Ранее сообщалось, что "Юве" пробился в полуфинал Кубка Италии-2021, разгромив дома СПАЛ. В своем последнем поединке в Серии А "Старая Синьора" справилась с "Болоньей".
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Роналду едва не сломал ворота в матче Португалия - Испания
В Португалии ограбили дом Криштиану Роналду
Определились все финалисты Лиги Наций?
Украинский футболист забил супергол в стиле Роналду (видео)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Гвардиола похвалил Зинченко
Лента новостей