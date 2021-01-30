"Ювентус" со "штрафником" Роналду обыграл "Сампдорию". видео

В субботу, 30 января, "Сампдория" в рамках матча 20-го тура Серии А сезона 2020/21 принимала "Ювентус". Встреча, проходившая в Генуе на стадионе "Луиджи Феррарис", завершилась со счетом 0:2 в пользу чемпионов Италии.

Первый гол во встрече записал на свой счет хавбек "Юве" Федерико Кьеза, который на 20-й минуте замкнул прострел Альваро Мораты с правого фланга. А в компенсированное ко второму тайму время разящая контр-атака гостей завершилась взятием ворот в исполнении Аарона Рэмзи.



