Роналду нарушил правила и пропустил игру ради любимой. фото

Форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду устроил себе небольшой отпуск, чтобы отпраздновать день рождения своей невесты Джорджины Родригес. Криро при этом, похоже, нарушил антиковидные правила в Италии. Об этом сообщает repubblica.

В сети появились кадры, на которых звездный футболист запечатлен на снегоходе вместе со своей любимой, которая 27-го января отпраздновала 27-летие. Сообщается, что пара покинула Пьемонт и отправилась отдыхать на горнолыжный курорт в другом регионе страны неподалеку от Курмайора. Влюбленные остановились в официально закрытом отеле и провели там два дня. После публикации кадров Криштиану и Джорджина, скорее всего, получат штраф за пересечение границы региона "оранжевой" зоны без уважительной причины.

Роналду и Родригес выдали кадры на снегоходе:

Ronaldo, non convocato per Juve-Spal di Coppa Italia, porta a Courmayeur la compagna Georgina per festeggiare il compleanno della ragazza. Violato il divieto di spostamenti tra regioni?! Cancellato dai social di CR7 il video del giro in motoslitta in Val Veny, in Val d’Aosta pic.twitter.com/Pd89ykqoTZ





Напомним, что 27 января "Ювентус" разгромил СПАЛ в домашнем поединке 1/4 финала Кубка Италии-2021. Роналду не был заявлен на эту игру.