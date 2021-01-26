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Спорт
Футбол
26 января 21, 19:44
Сборная Словении отравилась перед игрой на ЧМ-2021 в Египте
Сборная Словении
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12 словенских гандболистов отравились на ЧМ-2021 в Египте. перед решающей игрой с хозяйкой чемпионата мира

Большой скандал разгорается на чемпионате мира по гандболу в Египте, где определились все участники 1/4 финала. Сборная Словени, перед решающей встречей с командой-хозяйкой Мундиаля пострадала от массового отравления. На игру с Египтом не вышли три лидера сборной, а еще 9 человек сыграли матч в плохом самочувствии. В итоге во встрече была зафиксирована ничья (25:25), которая полностью удовлетворила местную сборную.

Генеральный секретарь Ассоциации гандбола Словении Горан Цвиджич был в ярости на следующий день после игры. Он заверил, что Словения не ищет оправданий, однако с таким плохим уровнем организации турнира он столкнулся впервые.

"Сразу 12 игроков сборной Словении получили пищевое отравление за 24 часа до матча с Египтом. Это был не вирус. Ребята кричали от боли, их рвало, они в спешке бежали в туалет. Их жизни были на кону. Наш сильнейший игрок Блаж Благотиншек потерял сознание в раздевалке перед игрой и упал, простите, в свои рвотные массы. Его отвезли в отель. Девять игроков, несмотря на плохое состояние, решили постоять за себя, за команду и побороться за выход в четвертьфинал. Они боролись за Словению! Наши проблемы мало интересовали ответственных лиц", - цитирует Цвиджича handball-planet.

Отметим, четвертьфинальные поединки ЧМ-2021 по гандболу стартуют уже завтра, 27 января. В плей-офф соревнований пробились: Египет, Дания, Испания, Норвегия, Франция, Венгрия, Швеция и Катар.
telegraf.com.ua
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