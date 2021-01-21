Мадридцы позорно вылетели из Кубка Испании

Мадридский "Реал" продолжает крутое пике. На этот раз 13-кратный обладатель ЛЧ в рамках 1/16 финала Кубка Испании сенсационно уступил "Алькояно" - 1:2.

Примечательно, что в этой игре за "Реал" наконец дебютировал Андрей Лунин. Зинедин Зидан заранее пообещал украинскому голкиперу место в воротах в матче Кубка Испании против "Алькояно", который выступает в сегунде В (третий по счету дивизион).

Лунин стал вторым самым молодым вратарем, дебютировавшим при Зинедине Зидане. Рекорд, кстати, принадлежит сыну тренера Люке Зидану – 20 лет и 232 дня.

"Реал" открыл счет в матче в конце первого тайма усилиями бразильского защитника Эдера Милитао, но за несколько минут до конца основного времени хозяева забили ответный мяч. А в дополнительное время "Алькояно", оставшись в меньшинстве, забил победный гол после неубедительной игры Лунина на выходе. Кроме двух пропущенных голов, украинский голкипер также заработал желтую карточку.

На прошлой неделе "Реал" вылетел из Суперкубка Испании, уступив "Атлетику". Минус два трофея за шесть дней. Такого слабого "Реала" в 21 веке еще не было.