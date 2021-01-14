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Спорт
Футбол
14 января 21, 09:20
Клуб второго дивизиона выбил "Баварию" из Кубка Германии
Хольштайн Киль
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"Хольштайн" Киль обыграл "Баварию" Мюнхен в серии пенальти и выбил мюнхенский клуб из 1/16 Кубка Германии

"Хольштайн" Киль из второго немецкого дивизиона выбил в 1/16 Кубка Германии мюнхенскую "Баварию" –  действующего обладателя трофея, чемпиона страны и победителя Лиги чемпионов. В пресс-службе Немецкого футбольного союза назвали это "сенсацией".

Основное время драматичного матча закончилось со счетом 2:2, но "Хольштайн" сумел переиграть "Баварию" в серии пенальти – 6:5. При этом мюнхенский клуб был лидером по ходу игры, а футболисты из Киля – догоняющими.

На 14-й минуте за "Баварию" забил Серж Гнарби, а на 37-й счет сравнял Фин Бартельс. На 47-й Лерой Сане вывел мюнхенцев вперед – и победа была уже близкой. Однако на 90+5 минуте центрбек "Хольштайна"Гауке Валь подключился к позиционной атаке и ударом головой снова установил паритет – 2:2.

В серии пенальти голкипер "Хольштайна" Иоаннис Гелиос отбил удар Марка Рока, а Бартельс принес команде из Киля победу, реализовав решающий 11-метровый.

"Бавария" покидает Кубок Германии, хотя в предыдущих двух сезонах выигрывала этот трофей. Мюнхенцы продолжают быть лидерами первой немецкой Бундеслиги, а "Хольштайн" – идет на третьем месте во второй.
liga.net
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