Обзор матча Шеффилд - Тоттенхэм. Видео

В воскресенье, 17 января, Шеффилд Юнайтед в рамках матча 19-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Тоттенхэм. Встреча, проходившая на "Брамолл Лейн", завершилась уверенной победой гостей со счетом 1:3.

За хозяев голом отметился Дэвид Макголдрик, а у гостей забивали Серж Орье, Гарри Кейн и Танги Ндомбеле. Последний гол в игре, который забил француз Ндомбеле, и вовсе стал украшением матча. Танги после заброса с центра невообразимым образом пробил свечой и не прогадал.