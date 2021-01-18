Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.93
USD
28.10
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
17 января 21, 22:49
Обзор матча Шеффилд - Тоттенхэм. Видео
Шеффилд , Тоттенхэм
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Шеффилд в 19-м туре АПЛ 2020/21 уступил Тоттенхэму.

В воскресенье, 17 января, Шеффилд Юнайтед в рамках матча 19-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Тоттенхэм. Встреча, проходившая на "Брамолл Лейн", завершилась уверенной победой гостей со счетом 1:3.

За хозяев голом отметился Дэвид Макголдрик, а у гостей забивали Серж Орье, Гарри Кейн и Танги Ндомбеле. Последний гол в игре, который забил француз Ндомбеле, и вовсе стал украшением матча. Танги после заброса с центра невообразимым образом пробил свечой и не прогадал.


Эта победа вывела Тоттенхэм (32 очка) на 4-е место в турнирной таблице АПЛ, Шеффилд (5 очков) - по-прежнему последний. В следующем туре Шпоры примут Ливерпуль (28.01.2021), а Шеффилд сыграет с Манчестер Юнайтед (27.01.2021)

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм прошел полупрофессиональную команду в Кубке Англии.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Блаттер станет почетным президентом "Шеффилда"
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" голов не забили
Ультрас Лацио атаковали фанов Тоттенхэма ножами и битами
«Тоттенхэм» снова сдержал натиск «МЮ»
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей