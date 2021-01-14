Назван лучший вратарь десятилетия

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) продолжает подводит итоги декады (2011-2020 годы). На этот раз организация назвала лучшего голкипера десятилетия.

По подсчетам IFFHS, победу в своеобразном рейтинге, который формировался на протяжении 10 лет, одержал вратарь сборной Германии и Баварии Мануэль Нойер, который опередил своего итальянского коллегу из Ювентуса Джанлуиджи Буффона. Третьим идет бельгийский кипер Реала Тибо Куртуа.

Лучшие вратари минувшего десятилетия по версии IFFHS:

В текущем сезоне 34-летний Нойер отыграл в 23-х играх во всех турнирах за Баварию, пропустив 33 гола.