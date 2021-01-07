Суркисы замахнулись на создание динамовской криптовалюты

ФК "Динамо" (Киев) в сотрудничестве с блокчейн-компанией Moonwalk планируют создать первую в спортивном мире блокчейн-экосистему, которая будет ориентирована на фанатов клуба бело-голубых, передает Business Wire.

Как сообщает издание, работа с Moonwalk позволит "Динамо" увеличить свой доход на фоне отмены матчей в украинской Премьер-Лиге и пустых трибун из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Помимо этого, владельцы клуба хотят таким образом активировать участие фанатов в жизни команды, позволяя зарабатывать и тратить цифровые токены в экосистеме ФК "Динамо".

В частности, футбольные болельщики смогут зарабатывать криптовалюту, активно участвуя в жизни сообщества, а после этого тратить их на стадионе и на цифровой торговой площадке, покупая, к примеру, фирменные товары или доступ к VIP-мероприятиям.

Кроме этого, фанам будут предоставлены скидки на покупки фирменных товаров или коллекционных предметов, доступных только для владельцев цифровых токенов.

В издании добавили, что криптовалюта от киевского "Динамо" будет доступна в начале 2021 года.

Ранее сообщалось, что УЕФА более 15 лет переводила средства, предназначенные для Федерации футбола Украины (ФФУ), офшорной компании Игоря Суркиса Newport Management Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.