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Спорт
Футбол
7 января 21, 21:14
Суркисы замахнулись на создание динамовской криптовалюты
Суркис
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Владельцы клуба хотят таким образом активировать участие фанатов в жизни команды, позволяя зарабатывать и тратить цифровые токены в экосистеме ФК "Динамо"

ФК "Динамо" (Киев) в сотрудничестве с блокчейн-компанией Moonwalk планируют создать первую в спортивном мире блокчейн-экосистему, которая будет ориентирована на фанатов клуба бело-голубых, передает Business Wire.

Как сообщает издание, работа с Moonwalk позволит "Динамо" увеличить свой доход на фоне отмены матчей в украинской Премьер-Лиге и пустых трибун из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Помимо этого, владельцы клуба хотят таким образом активировать участие фанатов в жизни команды, позволяя зарабатывать и тратить цифровые токены в экосистеме ФК "Динамо".

В частности, футбольные болельщики смогут зарабатывать криптовалюту, активно участвуя в жизни сообщества, а после этого тратить их на стадионе и на цифровой торговой площадке, покупая, к примеру, фирменные товары или доступ к VIP-мероприятиям.

Кроме этого, фанам будут предоставлены скидки на покупки фирменных товаров или коллекционных предметов, доступных только для владельцев цифровых токенов.

В издании добавили, что криптовалюта от киевского "Динамо" будет доступна в начале 2021 года.

Ранее сообщалось, что УЕФА более 15 лет переводила средства, предназначенные для Федерации футбола Украины (ФФУ), офшорной компании Игоря Суркиса Newport Management Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Delo
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