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Спорт
Футбол
4 января 21, 09:38
Криштиану Роналду обогнал Пеле по числу голов. Видео
Криштиану Роналду
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Криштиану Роналду обошел Пеле. Португалец забил уже 758 голов.

Нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду обошел легендарного бразильца Пеле по числу голов за карьеру. Его команда обыграла в чемпионате Италии «Удинезе» со счетом 4-1, а 35-летний футболист забил два мяча.

Таким образом, за 1032 поединка Криштиану Роналду забил 758 голов и обошел Пеле, у которого было 757 мячей в 812 матчах.

Рекорд всех времен и народов принадлежит чеху Йозефу Бицану (759 голов) – большую часть своих мячей он забил во время Второй мировой войны во время немецкой оккупации.



Ранее мы писали, что был назван лучший футболист 2020 года. И это не Месси и не Роналду.

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Fraza.ua
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