Криштиану Роналду обогнал Пеле по числу голов. Видео

Нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду обошел легендарного бразильца Пеле по числу голов за карьеру. Его команда обыграла в чемпионате Италии «Удинезе» со счетом 4-1, а 35-летний футболист забил два мяча.

Таким образом, за 1032 поединка Криштиану Роналду забил 758 голов и обошел Пеле, у которого было 757 мячей в 812 матчах.

Рекорд всех времен и народов принадлежит чеху Йозефу Бицану (759 голов) – большую часть своих мячей он забил во время Второй мировой войны во время немецкой оккупации.



