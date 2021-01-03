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Спорт
Футбол
3 января 21, 14:59
УЕФА отметил сразу двух молодых украинских футболистов
Трубин
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УЕФА включил двух украинцев в список самых талантливых молодых футболистов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте опубликовал имена 50-и самых талантливых молодых футболистов, которые должны "взорвать 2021 год".

Трубин вошел в тройку лучших вратарей Лиги чемпионов (видео)

В список, который возглавил 18-летний шведский полузащитник АИКа Паулус Абрахам, попали и два представителя Украины: центральный защитник Динамо Илья Забарный и вратарь Шахтера Анатолий Трубин. Украинский центрбек удивил пресс-службу союза тем, что отыграл в абсолютно всех матчах Динамо в осенней части еврокубков, а также принял участие в поединках сборной Украины в Лиге наций. А вот страж ворот Горняков удостоился похвалы от УЕФА за свою реакцию в 5-и поединках Лиги чемпионов.

"Центральный защитник дебютировал за "Динамо" в сентябре. От звонка до звонка провел все девять матчей в Лиге чемпионов (включая квалификацию). Принял участие в трех осенних встречах сборной Украины в Лиге наций", - гласит комментарий УЕФА о Забарном.

"Высокий вратарь с великолепной реакцией. Вышел в "основе" на пять матчей "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов и в трех из них не пропустил", - охарактеризовал УЕФА Трубина.

Ранее сообщалось, что УЕФА планирует кардинально поменять формат Лиги чемпионов.
telegraf.com.ua
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