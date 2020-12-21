"Ворскла" арендовала чемпиона мира

Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили следующие полгода проведет в "Ворскле", - сообщил тренер полтавчан Юрий Максимов.

- "Ворскла" до конца сезона арендует у "Динамо" Георгия Цитаишвили. Этого футболиста я хотел видеть в своей команде. По другим потенциальным новичкам пока не буду говорить, еще ничего не известно, - сказал Максимов.

В текущем сезоне 20-летний Цитаишвили сыграл всего 4 матча, результативными действиями не отметился. После первой части сезоне "Ворскла" идет на пятой позиции в турнирной таблице УПЛ.

В общей сложности за киевский клуб чемпион мира среди молодежных команд сыграл 24 поединка, отметившись двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt составляет 1,5 млн евро. Контракт Цитаишвили с "Динамо" рассчитан до конца 2023 года.

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