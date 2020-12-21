Лучшего бомбардира Украины нашли через соцсеть. фото

Шахаб Захеди - первый иранский футболист в украинской Премьер-лиге. Он второй год играет в донецком "Олимпике", но за него уже борются киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер", чьи нападающие в этом году в унисон молчат. Еще бы - 25-летний Шахаб Захеди лучший бомбардир Премьер-лиги первой половины сезона. На его счету восемь мячей. Столько же и у полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова благодаря двум мячам в последней игре с "Колосом", но он и игр провел больше, чем Шахаб. Да и одно дело забивать, когда ты играешь в "Динамо", и совершенно другое - в скромной команде.

Мало того, за непродолжительное время в Украине Шахаб наколотил в "Олимпике" голов больше, чем кто-либо в истории. Иранец опередил на один мяч Максима Дегтярева, у которого 13 мячей в УПЛ. В довесок Шахаб - автор 200-го гола и 10-го дубля "Олимпика" в чемпионатах Украины. Успел он и хет-триком отметиться - в предпоследнем туре прошлого первенства в ворота ФК "Львова" (5:1).

Шахаб - загадка для всех. И самое загадочное, что он пришел ниоткуда и собирался заканчивать карьеру перед "Олимпиком", а вся его жизнь наполнена неожиданными поворотами и какой-то мистикой - играл бы в соккер в Штатах, уже голливудскую историю о нем сняли бы. Но это наше кино, он наш герой. Давайте познакомимся с ним поближе.

- Меня нашел нынешний ассистент главного тренера Антон Дяченко. У меня есть аккаунт в LinkedIn, и он увидел там нарезку моих игр.

Он предложил приехать в Украину. Когда меня приглашали в "Олимпик", Жулио Сезар (уже экс-тренер дончан, экс-игрок мадридского "Реала". – Авт.) еще не был главным коучем. Когда он возглавил команду, он не знал, что я футболист. Он подумал, что я сотрудник клуба. Когда он меня увидел, то спросил, кто я такой.

К сожалению, я недолго поработал с ним. Он принял команду, когда та только строилась. Пришло много исполнителей, взаимосвязи еще не были налажены, футболисты плохо знали друг друга. Жулио Сезару просто не хватило времени, чтобы показать все, что он умеет. Ситуация развивалась не в его пользу. Мы не могли найти свою игру, потеряли много очков на старте, - начинает рассказ Шахаб.



