Лучшего бомбардира Украины нашли через соцсеть. фото

Шахаб Захеди - первый иранский футболист в украинской Премьер-лиге. Он второй год играет в донецком "Олимпике", но за него уже борются киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер", чьи нападающие в этом году в унисон молчат. Еще бы - 25-летний Шахаб Захеди лучший бомбардир Премьер-лиги первой половины сезона. На его счету восемь мячей. Столько же и у полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова благодаря двум мячам в последней игре с "Колосом", но он и игр провел больше, чем Шахаб. Да и одно дело забивать, когда ты играешь в "Динамо", и совершенно другое - в скромной команде.
Мало того, за непродолжительное время в Украине Шахаб наколотил в "Олимпике" голов больше, чем кто-либо в истории. Иранец опередил на один мяч Максима Дегтярева, у которого 13 мячей в УПЛ. В довесок Шахаб - автор 200-го гола и 10-го дубля "Олимпика" в чемпионатах Украины. Успел он и хет-триком отметиться - в предпоследнем туре прошлого первенства в ворота ФК "Львова" (5:1).
Шахаб - загадка для всех. И самое загадочное, что он пришел ниоткуда и собирался заканчивать карьеру перед "Олимпиком", а вся его жизнь наполнена неожиданными поворотами и какой-то мистикой - играл бы в соккер в Штатах, уже голливудскую историю о нем сняли бы. Но это наше кино, он наш герой. Давайте познакомимся с ним поближе.Первый футболист, попавший в Украину через соцсеть
- Меня нашел нынешний ассистент главного тренера Антон Дяченко. У меня есть аккаунт в LinkedIn, и он увидел там нарезку моих игр.
Он предложил приехать в Украину. Когда меня приглашали в "Олимпик", Жулио Сезар (уже экс-тренер дончан, экс-игрок мадридского "Реала". – Авт.) еще не был главным коучем. Когда он возглавил команду, он не знал, что я футболист. Он подумал, что я сотрудник клуба. Когда он меня увидел, то спросил, кто я такой.
К сожалению, я недолго поработал с ним. Он принял команду, когда та только строилась. Пришло много исполнителей, взаимосвязи еще не были налажены, футболисты плохо знали друг друга. Жулио Сезару просто не хватило времени, чтобы показать все, что он умеет. Ситуация развивалась не в его пользу. Мы не могли найти свою игру, потеряли много очков на старте, - начинает рассказ Шахаб.
За Шахабом уже следит "Шахтер". Фото: ФБ Шахаба Захеди
Иранец в Исландии равно иранец в Украине. Да, в Исландии наблюдается футбольный бум в последние годы. Островитяне успели навести шороху на Евро-2016 и выступить на ЧМ-2018, но сам футбол в стране имеет полупрофессиональный статус, а исландские футболисты параллельно где-то еще работают, не считая тех, кому удается уехать в Европу на профессиональный контракт. В Исландию едут только отшельники, да и то ради экзотики либо в поиске эльфов. Однако Шахаб туда ехал на полноценный контракт.
- Я играл в "Персеполисе", главном клубе Ирана. Помощник главного тренера "Персеполиса" имел тесные связи с тем самым Хеймиром Хадльгримссоном, который руководил сборной на Евро-2016 и ЧМ-2018. Хадльгримссон сейчас работает в Катаре в команде "Аль-Араби". Меня предложили Хеймиру, а он в свою очередь посоветовал меня клубу "Вестманнаэйяр", где до этого работал.
Самое забавное, что я ехал в Исландию, понятия не имея, где эта страна находится. Я даже не посмотрел на карту. Знал, что это где-то на севере Европы, но что это отдаленный остров - понятия не имел.
И мне повезло, что я прилетел в Рейкьявик летом. Лето в Исландии - это как зима в Иране. Так что все климатические прелести Исландии я познал чуть позже. Но согревали люди, которые тепло относились ко мне и поддерживали. В Исландии мне создали комфортные условия для жизни, и я действительно наслаждался временем в этой северной стране, - с восторгом вспоминает Шахаб два года жизни в Исландии.Из Южной Кореи выгнали со скандалом
В Исландии Шахаб довольно неплохо играл - чемпионат-то почти аматорский. Выиграл со своим клубом "Вестманнаэйяр" Кубок Исландии и даже дебютировал в еврокубках. Собственно, это и поспособствовало тому, что на него обратили внимание. Южнокорейский "Сувон" предложил ему контракт, но он там и двух недель не пробыл. Как-то южнокорейцы разузнали о том, что на раннем этапе его карьеры в "Персеполисе" у Шахаба обнаружили допинг, в результате чего он был отстранен от футбола на полтора года.
- В Южной Корее я пробыл две недели или, может, даже меньше. История получилась крайне неприятной. Ради "Сувона" я разорвал хороший контракт с "Вестманнаяэйром". Я покидал Европу. И я не мог понять, как такое вообще возможно. Когда я вернулся в Иран, это было самое тяжелое время в моей жизни. У меня было много трудных дней, но после того, как со мной разорвали контракт, я впал в глубокую депрессию. Я был разбит и думал, что моей футбольной карьере пришел конец, - с неохотой делится Шахаб этой историей.Насколько сложно играть мусульманским футболистам в Рамадан
Мусульманский пост Рамадан - настоящее испытание для футболистов и спортсменов. Рамадан - месяц обязательного поста в исламе. У мусульман Рамадан признан временем милости Аллаха, смирения, прощения грехов и поста.
Пост - это один из пяти столпов ислама (основных предписаний, которые обязательны для выполнения всеми мусульманами). Под постом в исламе подразумевается полный отказ от еды и питья от рассвета и до заката, а также другие ограничения, которых мусульмане должны придерживаться в месяц Рамадан. Ночью ограничения снимаются, но излишества не приветствуются.
- В Рамадан всегда игры ставят после захода солнца поздним вечером, чтобы футболисты могли поужинать. Конечно, в этот месяц играть сложнее, потому что нужно придерживаться правил, которые мы строго соблюдаем. В Украине так уж получилось, что я не играл в Рамадан. В этом году священный месяц выпал на конец апреля и почти весь май, когда в футболе наступила пауза в связи с карантином, - аккуратно говорит на деликатную тему футболист.О том, сложно ли мусульманину в Киеве
- Когда границы уже давно открыты и мир стал доступным, человек независимо от религии может спокойно жить где угодно. С переездом в Киев из Ирана совершенно ничего для меня не поменялось. Мне комфортно жить как в Иране, так и за пределами моей родины.
- Я искренне полюбил Киев. Люблю проводить время в центре, мне нравится вечерний Крещатик. В Киеве хорошие рестораны. Обожаю ходить по разным ресторанам. В сравнении со многими европейскими странами Киев более дешевый город для жизни. Но цены здесь немного дороже, чем в Иране.
Больше всего в Украине меня поразила экскурсия в Чернобыль. Мне было интересно побывать в таком месте. Я ничего подобного ранее не видел. Заброшенные места, природа, которая поглощает эти места. Я видел несколько эпизодов "Чернобыля". Хорошее кино, - заключил 25-летний футболист.
Шахаба очень поразил визит в Чернобыль. Как Шахаб не оказался на сбитом иранцами украинском самолете
- Я был на зимних каникулах дома в Тегеране. И вполне мог возвращаться в Киев из Тегерана тем рейсом, который был сбит 8 января. Тем или следующим. Я продлевал визу, которая у меня истекла, и должен был вернуться в Украину как раз в это время. После той трагедии я смог улететь только через неделю и полетел прямо в Турцию.
***Советы отправляющимся туристам в Иран
- Иран - страна четырех климатических сезонов. У нас четыре времени года можно увидеть одновременно. В любое время года в разных местах страны вы можете побывать в любом из сезонов. Иран также одна из древнейших культур в мире, здесь масса исторических мест, бесценный кладезь общей истории всего человечества. И, безусловно, это потрясающая кухня, одна из лучших в мире.
Иран - мусульманская страна. У нас строгие правила ко всему, включая дресс-код. Мужчинам запрещено носить шорты, но рубашки с укороченными рукавами разрешены. Точно так же девушки носят хиджаб. Женщины носят платья, халаты, туники - бедра обязательно должны быть закрыты. Просто джинсы и короткую кофту нельзя. Длинные юбки, как в Киеве, в Иране не носят.
На всех станциях метро первый, второй и последний вагоны поезда зарезервированы для женщин, которые не хотят ездить с мужчинами в одном вагоне. Несмотря на это, женщины также могут свободно ездить и в других вагонах. Определенные ограничения присутствуют в городских автобусах: женщины размещаются в одной части автобуса, мужчины - в другой. Это позволяет дамам не соприкасаться с незнакомцами в обычной автобусной давке, - завершает свой рассказ Шехаб.
СПРАВКА
Шахаб Захеди - иранский нападающий донецкого "Олимпика". Главное открытие, сюрприз и неожиданность первой половины сезона-2020/21 УПЛ. С 8 мячами возглавляет гонку бомбардиров. 25 лет. Рост 187 см, вес 78 кг. Не женат.