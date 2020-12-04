Заря обыграла Лестер, но прекратила борьбу в ЛЕ (видео)

В четверг, 3 декабря, луганская Заря в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы сезона 2020/21 принимала Лестер Сити. Встреча, проходившая в Запорожье на Славутич-Арене, завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 1:0.

В первом тайме команды больше боролись, чем играли в футбол, однако создали по одному опасному моменту. У хозяев из убойной позиции Кочергин не переиграл вратаря Уорда, а у гостей Дженгиз Юндер не реализовал выход один на один с Василем. А во втором тайме Заря, играя вторым номером, сумела забить. Отличился вышедший на замену Аллахьяр Сайядманеш, который замкнул прострел Фаворова с правого фланга.





К сожалению, победа Зари никак не отразилась на турнирных раскладах, и в плей-офф Лиги Европы досрочно пробились Лестер и Брага. В следующем туре луганчане отправятся в гости к португальцам, а Лестер примет АЕК. Последние игры групповой стадии пройдут 10 декабря.

Турнирное положение команд:

Ранее сообщалось о результатах других украинских команд в еврокубках, в частности Динамо крупно уступило Ювентусу, а Шахтер сенсационно бил Реал.