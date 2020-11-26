Тренер Шахтера считает поражение от Боруссии несправедливым

Главный тренер донецкого "Шахтера" привел статистические аргументы нелогичности результата матча четвертого тура Лиги чемпионов с "Боруссией" (Менхенгладбах) на послематчевой конференции.

- В первом матче, без всяких сомнений, "Боруссия" была лучше нас и заслужила разницу в 6 мячей. В первом матче мы не существовали на поле, но я не буду повторяться и анализировать предыдущую встречу.

В этом матче было по-другому. Да, были определенные хрупкости с нашей стороны, особенно при стандартных положениях. Но в этом матче нам удалось владение мячом в 53%, больше угловых, больше на 37 атак, чем у "Боруссии". По опасным атакам было 38-38. Здесь более сбалансированная игра.

Соперник оформил 6 ударов по нашим воротам, забил с них 4 мяча. Нам не хватило завершения атак. Но отражает ли разница в 4 мяча эту игру – нет. Разница в 6 голов в первом матче – справедлива, сегодня в 4 – нет, - передает Трибуна слова Каштру.

Несмотря на два поражения от "Боруссии" "Шахтер" сохраняет шансы на выход из группы. Через неделю горняки дома принимают "Реал", который в четвертом туре обыграл "Интер" 2:0.

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