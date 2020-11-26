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Спорт
Футбол
25 ноября 20, 23:29
ЛЧ. "Шахтер" проиграл с разгромным счетом Боруссии" М. Видео
Шахтер,
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Футбол. Лига чемпионов УЕФА. "Боруссия" М vs "Шахтер".

Сегодня, 25 ноября, в Германии донецкий "Шахтер" играл с "Боруссией" из немецкого Менхенгладбаха в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.


Игра закончилась со счетом 4:0. "Шахтеру" не удалось взять реванш у "Боруссии" за разгромное поражение в Киеве, когда немцы разгромили дончан со счетом 0:6.


Мячи забили Ларс Штиндль, который реализовал пенальти на 17-й минуте, Нико Эльведи (33), Брель Эмболо (45 + 1) и Оскар Вендт (77).


Турнирное положение: "Боруссия" (М) – 8 очков (после 5-ти игр), "Шахтер" – 4 (5), "Реал" – 4 (3), "Интер" – 2 (3).

В другом поединке группы В Лиги чемпионов итальянский "Интер" в Милане сегодня играет с чемпионом Испании мадридским "Реалом".

В следующем туре "Шахтер" примет "Реал". Игра состоится 1 декабря.



Фото: EPA-EFE/Sascha Steinbach
liga.net
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