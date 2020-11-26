ЛЧ. "Шахтер" проиграл с разгромным счетом Боруссии" М. Видео

Сегодня, 25 ноября, в Германии донецкий "Шахтер" играл с "Боруссией" из немецкого Менхенгладбаха в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.





Игра закончилась со счетом 4:0. "Шахтеру" не удалось взять реванш у "Боруссии" за разгромное поражение в Киеве, когда немцы разгромили дончан со счетом 0:6.





Мячи забили Ларс Штиндль, который реализовал пенальти на 17-й минуте, Нико Эльведи (33), Брель Эмболо (45 + 1) и Оскар Вендт (77).



