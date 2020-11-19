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Спорт
Футбол
18 ноября 20, 22:14
УЕФА присудил сборной техническое поражение в Лиге наций
Сборная Норвеги
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УЕФА жестко наказал сборную Норвегии за неявку на матч с Румынией.

Сборной Норвегии присудили техническое поражение за неявку на матч 5-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА с Румынией. Встреча должна была пройти в Бухаресте на "Национальном стадионе", однако власти скандинавской страны не пустили свою команду на гостевой поединок из-за одного случая заражения коронавирусом.  

"Дисциплинарный комитет УЕФА сегодня рассмотрел ситуацию с отменой матча между Румынией и Норвегией. УЕФА решил присудить Норвегии техническое поражение со счетом 0:3. У Норвежской федерации футбола есть пять дней на то, чтобы оспорить данное решение", - гласит сообщение на официальной страничке в twitter Федерации футбола Норвегии.

В среду, 18 ноября, сборная Норвегии примет команду Австрии. В случае победы с разницей в 2 мяча, норвежцы повысятся в классе и подымутся в элитный дивизион А.

Напомним, что сборная Украины также ждет вердикта от УЕФА касательно несостоявшегося матча со Швейцарией. Ситуация там совсем другая и техническое поражение Желто-синих маловероятно.
telegraf.com.ua
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