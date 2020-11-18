Когда сборная Украины покинет Швейцарию?

Сборная Украины, которой запретили играть матч Лиги Наций со Швейцарией в Люцерне, вернется домой сегодня 18 ноября, - сообщает пресс-секретарь национальной команды Александр Гливинский.

- Футболисты вернутся чартерным рейсом. Власть Швейцарии разрешила покинуть текущее расположение при условии, что спортсмены будут ехать не на общественном транспорте, а отдельным, - отметил Глывинский.

Ранее было объявлено, что вся делегация сборной Украина была вынуждена отправиться на карантин из-за решения местной власти.

Пресс-атташе также добавил, что решения по матчу от УЕФА в ближайшие дни ожидать не стоит.

- Дальнейшую судьбу игры будет решать Дисциплинарный комитет УЕФА, который, согласно соответствующему кодексу, может принять три варианта решения: перенести матч на другую дату, выявить вину одной из команд в том, что игра не состоялась, или жребием определить результат встречи - победа одной из команд или ничья.

Когда именно состоится заседание Дисциплинарного комитета УЕФА сказать трудно, но это точно не будет оперативно. Возможно в этом месяце, возможно в следующем, а может и позже.

Сборная Украины выполняла все предписания, которые требует протокол УЕФА "Возвращение к игре" - регулярные ПЦР-тесты, постоянное ношение защитной маски (снимали только в своих гостиничных комнатах и ​​перед тарелкой в ​​ресторане), социальная дистанция, постоянная дезинфекция рук и отсутствие контактов с окружающим миром, - передает Football.ua слова Глывинского.

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