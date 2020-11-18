Сборную Украины в Швейцарии отправили на карантин

Главный врач города Люцерн, где вечером 17 ноября должен состояться матч Лиги наций Швейцария-Украина, отправил сборную команду Украины по футболу на карантин. Это произошло после того, как в составе гостей в день игры были выявлены еще трое футболистов, заболевших коронавирусом. Об этом 17 ноября сообщила в Твиттер Швейцарская футбольная ассоциация.

Таким образом, заключительный матч сборной Украины в Лиге наций против Швейцарии с высокой вероятностью может не состоятся в срок. Окончательное решение по его проведению или альтернативным путям окончания турнира в этой группе - за УЕФА.

Согласно медицинскому проколу УЕФА, если в команде набирается 13 человек из основной заявки с учетом одного вратаря, а местные власти разрешают играть, то команда должна выходить на поле. Если же местные власти запрещают проведение поединка, то он не состоится. В таком случае дальше есть несколько сценариев.

1. Перенос матча

УЕФА переносит поединок на другую дату. Если посчитает целесообразным, то имеет полномочия перенести матч на стадион в нейтральной стране. В любом случае номинальный сборная-хозяин остается ответственным за проведение матча и покрывает все сопутствующие расходы.

2. Техническое поражение

Если матч невозможно перенести, то соответствующее решение принимает Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА. Национальной сборной, по вине которой поединок не состоялся или был сыгран не полностью, засчитают техническое поражение.

3. Жеребьевка

Если УЕФА решит, что матч не состоялся или был сыгран не полностью по вине обеих сторон или по независящим от сторон причинам, то результат игры будет определен жребием (победа 1:0, поражение 0:1 или ничья 0:0), который проводит администрация УЕФА.

Матч Германия - Украина, который состоялся 14 ноября, также был под угрозой. Положительные результаты тестов накануне игры (уже по прилету в Германию) получили Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко и Сергей Сидорчук. Однако игра состоялась и закончилась победой Германии 3:1.

16 ноября положительные тесты получили вратарь Дмитрий Ризнык, защитник Эдуард Соболь и полузащитник Евгений Макаренко.

Утром 17 ноября положительные тесты на коронавирус сдали три футболиста: полузащитник Руслан Малиновский, защитник Сергей Кривцов и форвард Жуниор Мораес. Также положительный тест оказался у тренера по физподготовки Ивана Баштового. Однако эти игроки ранее уже переболели ковидом, у них уже образовались антитела, что фактически исключает повторное заболевание в данный момент.

Перед октябрьской серией игр (Франция, Германия, Испания) в сборной Украины также была вспышка коронавируса. Заболели Андрей Пятов и Тарас Степаненко (а также вызванные на замену Пятову вратари Лунин и Панькив), кроме того, часть здоровых сборников "Шахтера", ушедших на самоизоляцию, присоединились к команде позже (среди них был тот же Коваленко). Тогда игравшая не в оптимальном составе Украина на "Олимпийском" уступила Германии 1:2. Напомним, что наша команда была крупно разгромлена Францией 7:1, но впервые в своей истории обыграла Испанию 1:0 после гола Цыганкова.