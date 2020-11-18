Испания с сенсационным счетом разгромила Германию – видео

Испания выиграла группу 4 элитного дивизиона Лиги наций. В этой же группе выступает и Украина, которая вчера должна была встретиться со Швейцарией

Сборная Испании по футболу со счетом 4:0 разгромила Германию в Лиге наций и выиграла группу 4 элитного дивизиона турнира, в которой выступает и Украина.





Начало разгрому положил на 17 минуте Альваро Мората. Форвард замкнул ударом головой подачу с углового. На 33-й Ферран Торрес добил мяч в ворота после рикошета от перекладины. А на 38-й Родри ударом головой довел счет до разгромного. Первый тайм завершился со счетом 3:0.





На 55-й все тот же Торрес в упор расстрелял Мануэля Нойера, а на 71-й бильярдным ударом под штангу оформил хет-трик. На 89-й Микель Оярсабаль забил в пустые ворота, поставив точку в матче.





6:0. Испания громит Германию и выходит в плей-офф раунд элитного дивизиона Лиги наций.







