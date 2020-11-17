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Спорт
Футбол
17 ноября 20, 10:28
Луческу отреагировал на информацию об уходе из "Динамо"
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"Все эти разговоры о моем желании уйти – выдумки и чушь", – говорит главный тренер киевского "Динамо"

"Все эти разговоры о моем желании уйти – выдумки и чушь", – говорит главный тренер киевского "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил, что не намерен уходить из футбольного клуба и планирует дальше работать в Киеве. Об этом он сказал, комментируя информацию СМИ о своем возможном уходе этой зимой, передает пресс-служба ФК "Динамо".

По его словам, вокруг известных футбольных личностей всегда много слухов, а "многие СМИ пытаются на именах футболистов и тренеров повысить посещаемость сайта или тираж газеты".

"Самый простой путь – это выдумать что-то невероятное, то есть то, чего нет и быть не может. Сюда относится и ситуация с моим якобы уходом из "Динамо" из-за пандемии и жизни на базе. Вы представляете, сколько времени в своей карьере я прожил на базах различных футбольных клубов? Это очень большое количество дней, недель, месяцев и лет", – отметил Луческу.

Он добавил, что "такова жизнь профессионала в большом футболе, и  этим его и семью не удивить".

"Все эти разговоры о моем желании уйти – выдумки и чушь. У меня большая мотивация, желание и амбиции работать в "Динамо" и побеждать с киевской командой. Все остальное – слухи и манипуляции. Тем более, меня не напугать кадровыми проблемами и нынешними трудностями", – подчеркнул Луческу.

Луческу объяснил, что во многих командах прошел через ситуации, когда были травмы, дисквалификации и проблемы с составом.

Румынское издание Ziare.com сообщало, что Луческу был настроен покинуть клуб зимой. По информации источника, это связано с тем, что из-за пандемии COVID-19 главный тренер "Динамо" впервые в карьере вынужден находиться длительное время вдали от своей жены Нелли. 

Луческу 12 лет тренировал главного соперника "Динамо" – донецкий Шахтер

23 июля Луческу был назначен главным тренером "Динамо". Часть фанатов "Динамо" остались недовольны назначение и заявили, что "акции протеста не заставят себя долго ждать". 

Президент "Динамо" Игорь Суркис объяснил фанатам назначение, что Луческу достаточно опытен и мотивирован обыграть "Шахтер", поскольку якобы затаил обиду на донецкий клуб из-за отказа в продлении контракта. 
liga.net
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