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Спорт
Футбол
15 ноября 20, 18:51
После матча с Германией Зинченко закрыл страницу в Instagram
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Александр Зинченко закрыл свой instagram после матча с Германией.

Полузащитник сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко подвергся жесткой критике со стороны болельщиков после матча 5-го тура  Лиги наций УЕФА с Германией. 

Александр провел не лучший поединок в своей карьере, став одним из виновников в нескольких пропущенных мячах Желто-Синих. Также плохо дела у игрока обстояли в атаке, где Александр запорол несколько перспективных атак гостей. По словам Зинченко, после игры ему посыпались гневные комментарии со стороны фанатов, которые нередко желали ему и его семье смерти. 

"Читая всю грязь, которая вылилась на меня и мою семью после вчерашней игры, в очередной раз убедился, какой у нас народ, и как они умеют поддерживать. К счастью или сожалению, спрос уже такой, что ошибаться на чужой половине поля уже непозволительно. За потерю мяча на чужой половине поля, я повторюсь, люди желают тебе и твоей семье смерти.

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Чувствуя ответственность за поражение на себе, обращаюсь к адекватным болельщикам, которых у нас, к сожалению, осталось мало. Нас всех с вами ждет финал, будьте с командой", - написал Зинченко на своей страничке в instagram, сопроводив пост фотографией с матча с немцами.

Этот результат не позволил Украине досрочно сохранить прописку в дивизионе А Лиги наций и теперь судьба подопечных Андрея Шевченко в турнире решится в Швейцарии.
telegraf.com.ua
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