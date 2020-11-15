Сборная Украины уступила команде Германии. Обзор матча

14 ноября в пятом туре Лиги наций УЕФА 2020/21 футболисты сборной Украины на выезде уступили национальной команде Германии со счетом 1:3.

Украинцы открыли счет на 12-ой минуте – отличился Роман Яремчук. Однако потом на 23-й минуте Лерой Сане забил ответный мяч, а на 33-й и 64-й минутах ворота украинской сборной поразил Вернер.









По мнению главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко, на результат повлияло, прежде всего, ослабление команды в связи с коронавирусом, пишет пресс-службу Украинской ассоциации футбола.













Сам матч почти до последней минуты был под угрозой из-за положительных тестов на COVID-19, которые оказались у четырех украинских игроков и еще одного члена штаба сборной 13 ноября. Но перед матчем, 14 ноября, тесты остальных членов сборной были отрицательные.













"Сегодня не хватало реализации. Команда создала достаточно моментов, мы могли выровнять игру. Также у нас сейчас не хватает запасных, чтобы конкурировать с такими командами, как Германия. У нас не было возможности поставить оптимальный состав и сделать замены на усиление игры. Мы практически играли одним составом. В конце встречи мы сделали замены, исходя из результата и последующей игры. Нужно было дать игрокам отдохнуть, поскольку у тех же Зинченко и Малиновского были травмы. Они на жилах доигрывали матч. Мы заменили Зинченко, Степаненко. Все равно я доволен командой, считаю, что она сыграла очень хорошо, учитывая ситуацию, которая сложилась. Создавали моменты, не отказывались от наших принципов, было очень много интересных продолжений, но не хватило реализации", - отметил Шевченко.







