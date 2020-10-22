Какие шансы «Динамо» в ЛЧ после поражения от «Ювентуса»?

Возвращение «Динамо» в Лигу Чемпионов триумфальным не получилось. В Киеве на стадионе НСК «Олимпийский» вице-чемпион Украины проиграл «Ювентусу» со счетом 0:2. Первый тайм отчетного матча прошел в спокойном русле, но уже в дебюте второй половины, форвард гостей Альваро Мората открыл счет.

За шесть минут до конца встречи испанец удвоил преимущество гостей, фактически лишив «Динамо» шансов зацепиться даже за ничейный исход матча. Отметим, что второй поединок нашей группы, в котором встречались «Барселона» и «Ференцварош», закончился уверенной победой испанской команды (5:1), как и прогнозировали аналитики букмекерской конторы. Кстати, в бк Мелбет регистрация для новых игроков открыта всегда и за первый депозит вы можете получить еще и бонус.

Таким образом, «Ювентус» и «Барселона» прогнозируемо захватили лидерство в квартете G. «Динамо» за счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов обходит команду Сергея Реброва и занимает третью позицию в группе.

Согласно оценкам букмекерских контор, испанский и итальянский гранды не ощутят сопротивления от «Динамо» и «Ференцвароша», который в очных противостояниях разыграют третью позицию в группе.

Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет в Венгрии против прямого конкурента. Он состоится 28 октября 2020 года, а букмекеры в нем не определяют очевидного фаворита. С минимальным преимуществом шансы одержать победу на стороне «Динамо» - 2.40. Заключить пари на то, что победу оформит «Ференцвароше», БК Мелбет предлагает за 3.10. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3.30.

Таким образом, следующий поединок киевлян в Лиге Чемпионом может стать определяющим в плане определения шансов команд продолжить выступления на европейской арене весной 2021 года.