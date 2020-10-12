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12 октября 20, 10:43
Украинцам предсказали сухое поражение в матче с испанцами
Сборная Украины
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Украине пророчат поражение в поединке с Испанией. Появился прогноз экспертов.

Сборная Украины готовится к матчу Лиги наций против испанцев. Игра состоится во вторник, 13 октября, на НСК «Олимпийский» в Киеве. Об этом сообщает «Фраза».


Тем временем эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill уже принимают ставки на эту встречу.

Команде Андрея Шевченко пророчат поражение: на победу Испании ставят 1,4 к 1, на ничью – 4,5 к 1, а на наш успех – лишь 7 к 1.

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При этом специалисты считают, что наша команда даже не сможет забить: самыми вероятными исходами будущего матча называют победы испанцев 1-0 (9 к 1) или 2-0 (7,5 к 1).

Как ранее сообщалось, накануне поединка четвертого тура Лиги Наций между сборной Украины и сборной Испании, который состоится 13 октября в Киеве (21:45) стало известно, что наш соперник понес две потери.

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Fraza.ua
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